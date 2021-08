Trực tiếp Olympic Tokyo hôm nay 4/8: Mỹ bám đuổi Trung Quốc

(VTC News) -

Trực tiếp Olympic Tokyo

Tâm điểm ngày thi đấu 4/8 tại Olympic Tokyo tập trung ở môn điền kinh với các nội dung chung kết 400m vượt rào nữ, vòng loại thi 7 môn, 10 môn phối hợp, chung kết ném tạ, đua ngựa vượt rào. 19h tối diễn ra chung kết chạy 800m và 200m nam.

Ở môn bóng rổ nữ, vòng tứ kết là cuộc chạm trán giữa Mỹ vs Australia, Trung Quốc vs Serbia, Pháp vs Tây Ban Nha và Nhật Bản vs Bỉ.

Môn bóng bàn cũng diễn ra bán kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Trung Quốc có cơ hội thâu tóm 2 huy chương vàng khi lọt vào tới 2 trận chung kết. Môn cử tạ diễn ra nội dung chung kết 109kg nam. Có 22 nội dung thi và 30 bộ huy

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020