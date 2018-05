22h15' Gần 2 năm sau ngày đặt chân đến London và lần đầu ra mắt giới truyền thông Anh trong bộ quần áo thể thao dị biệt, HLV Antonio Conte chuẩn bị nói lời chia tay Chelsea. Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước đưa Conte một bước lên mây, song cũng giống như Jose Mourinho (nhiệm kỳ II), Carlo Ancelotti hay Roberto Di Matteo, Conte chỉ có thể đưa Chelsea lên vinh quang, chứ không thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge bảo vệ danh hiệu ở mùa giải kế tiếp. Mùa giải này của Chelsea sẽ được tóm gọn bằng kỷ lục buồn: Đội bóng đầu tiên trong lịch sử có 2 lần liên tiếp nằm ngoài nhóm dự Champions League sau khi lên ngôi vô địch. Chelsea chơi tốt trong chặng nước rút cuối mùa khi thắng tới 4/6 trận, trong đó có chiến thắng chuẩn mực 1-0 trước Liverpool, nhưng trận thua 0-3 trước Newcastle ở vòng cuối đã lột trần bộ mặt thật của Chelsea. Các học trò của Conte vẫn luôn bất ổn và dễ dàng đánh mất động lực thi đấu - nguyên nhân khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League dù đã chơi không đến nỗi nào trước Barcelona. Conte sắp bước vào trận đánh cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng Chelsea. Dù đánh bại Manchester United để vô địch FA Cup đêm nay, Chelsea cũng không thể cứu vãn mùa giải với hàng chục triệu bảng thiệt hại sau khi mất vé đi Champions League. Danh hiệu FA Cup, có chăng, là để làm quà chia tay cho Conte. Chiến lược gia người Italia muốn ở lại Chelsea, nhưng quyền quyết định thuộc về Roman Abramovich cùng ban lãnh đạo đội bóng. Với những chỉ trích hướng về chính sách chuyển nhượng của Chelsea và mâu thuẫn với một số cầu thủ, Conte gần như không còn hy vọng ở lại. Trận đấu tại thánh đường Wembley trước MU, do vậy, nhiều khả năng là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến một Conte cuồng nộ và máu lửa trên thảm cỏ nước Anh. Chỉ có điều, Jose Mourinho sẽ không để điều đó xảy ra. Trên bình diện Ngoại hạng Anh, Chelsea của Conte và MU của Mourinho có thành tích đối đầu rất cân bằng: 2-2, với chiến thắng luôn dành cho đội chơi trên sân nhà. Dẫu vậy, mặt trận cúp quốc nội lại là câu chuyện rất khác. Bởi Mourinho dù đã lỗi thời và luôn bị chỉ trích bởi lối tư duy bóng đá nhàm chán, thực dụng, song chiến lược gia người Bồ Đào Nha sở hữu bản lĩnh đá chung kết hiếm ai sánh bằng. Mourinho đã thắng hầu hết các trận chung kết trong sự nghiệp. Cả 3 lần bước vào trận đấu tranh danh hiệu cùng MU, Mourinho thắng cả 3. Còn với Conte, 2 lần thất bại trước Arsenal cho thấy Conte không phải mẫu HLV của những trận đấu loại trực tiếp. Nếu xét về hoạch định chiến lược ở giải đấu quốc nội, Conte là xứng đáng được gọi là thiên tài. Cựu HLV của Juventus luôn giúp đội bóng định hình triết lý cụ thể và lối chơi giàu tính chủ động. Chính Conte là người vực dậy con tàu đắm Juventus khi đưa "Bà đầm già" từ vị thế nằm ngoài nhóm dự cúp châu Âu ở Serie A (2 mùa liên tiếp về thứ 7) trở thành nhà vô địch với thành tích bất bại. Chuyển sang dẫn dắt Chelsea, Conte cũng đặt dấu ấn lên toàn cõi nước Anh với hệ thống chiến thuật 3 hậu vệ. Ít người tin Conte đủ sức thành công trên quê hương bóng đá - nơi các đội bóng không thể không... ra sân với 4 hoặc 5 hậu vệ trong đội hình. Chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp cùng kỷ lục về số trận thắng (trước khi bị Manchester City xô đổ) cho thấy cái tài của Conte. Chiến lược gia người Italia luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu toàn về mặt chiến thuật để Chelsea có thể áp đặt đối thủ và có được kết quả tốt nhất. Nhưng Conte có điểm yếu chí mạng khiến ông luôn chật vật ở các giải đấu cúp, đó là khả năng ứng biến và xoay chuyển tình thế trong trận đấu cụ thể. Conte thường thay người theo bài và không có điều chỉnh chiến thuật kịp thời mỗi khi đội bóng rơi vào thế bất lợi. Nếu kế hoạch A hoạt động tốt, Chelsea sẽ thắng, thậm chí thắng dễ dàng và áp đảo. Một khi phải chuyển sang kế hoạch B, C, D,..., Chelsea sẽ gặp vấn đề lớn. Conte rất giỏi, song kinh nghiệm dẫn dắt hạn chế khiến ông cần trau dồi thêm mới đủ sức bước lên đỉnh cao trong làng HLV tại Italia, sánh vai với người thầy huyền thoại Giovanni Trapattoni, Arrigo Sacchi hay Fabio Capello. Juventus (áo đen trắng) của Conte từng thua đau trước Galatasaray. Điểm yếu của Conte cũng được nhìn thấy khi ông còn cầm quân ở Juventus. Dù thống trị Italia trong 3 mùa giải, Juventus vẫn là "tay mơ" ở Champions League. Năm đầu tiên "xua quân" chinh phục châu Âu, Juventus của Conte thua bạc nhược trước Bayern Munich của Jupp Heynckes ở tứ kết. Rớt xuống Europa League, Juventus lại thua tiếp Benfica ở bán kết và không ghi được bàn thắng nào. Năm thứ hai còn nhục nhã hơn nhiều, khi đội bóng thành Turin thua Galatasaray và phải dừng bước ở... vòng bảng. Conte toàn thua cả 2 trận chung kết trước đó cùng Chelsea (đều trước Arsenal), còn Mourinho thắng cả 3 trận chung kết cùng Manchester United. Muốn thành công ở những trận đấu loại trực tiếp, các HLV cần có khả năng ứng biến và đọc trận đấu rất tốt. Đây là thứ Conte thiếu sót khiến Chelsea sa sút cực nhanh ở mùa giải này khi đã bị các đối thủ bắt bài và thuộc lòng cách chơi. Kể từ đầu năm 2018, Chelsea luôn thua với kịch bản đá tốt hiệp 1 và chơi rất tồi ở hiệp 2. Conte đã làm gì trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp? Điểm yếu của Conte, trùng hợp thay, lại chính là... điểm mạnh của Mourinho. Người đặc biệt đã dẫn dắt MU 2 năm và tiêu hàng trăm triệu bảng, song vẫn khiến cổ động viên Quỷ đỏ phải... "đỏ mắt" với câu hỏi "Bản sắc thật sự của MU là gì?". Conte đã tạo dựng bản sắc cho Chelsea ngay ở mùa giải đầu tiên, còn Mourinho "xé nháp" mãi vẫn chưa tìm thấy lối chơi thực sự phù hợp với con người MU. Đặt cạnh Man City với lối đá kiểm soát biến ảo, Liverpool tấn công dồn dập, Tottenham áp sát tổng lực,... MU của Mourinho quả thực nhàm chán với lối đá ru ngủ. Nhưng MU đứng trên tới 18 đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh và chỉ chịu thua Man City quá xuất sắc, hẳn Mourinho phải có cái tài. Tài năng của Mourinho nằm chính ở khả năng xoay xở và xây dựng kế hoạch phụ không thua kém kế hoạch chính. Mourinho vẫn là vua chung kết. Không phải ngẫu nhiên, MU đã thắng cả 5 trận đại chiến gần nhất, vượt qua Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal trong nhiều hoàn cảnh khác nhau với nhiều lối chơi khác nhau. Với sự phát triển vượt bậc của các triết lý và hệ thống chiến thuật mới yêu cầu sự kiểm soát và áp đặt nhiều hơn, lối đá rình rập của Mourinho giờ trở thành... trò cười cho bất kỳ ứng viên vô địch nào. Mourinho không phải mẫu HLV vô địch giải đấu đường dài nữa, với 3 mùa liên tiếp không chạm tay đến ngôi vương. Nhưng Mourinho vẫn là vua chung kết, và là mẫu HLV có thể thắng những trận cần thắng. Trận đấu đêm mai với Chelsea của Conte chính là một trong những trận phải thắng như vậy. Không chỉ vì danh dự (Mourinho không thể vỗ ngực tự hào nếu MU trắng tay mùa này), mà còn vì niềm kiêu hãnh trước Conte. Cách đây hơn 1 năm, MU của Mourinho thảm bại 0-4 trước Chelsea của Conte, trong trận đấu chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng việc đối thủ ăn mừng khi Chelsea ghi bàn thắng thứ 4 là một sự xúc phạm. Dẫu vậy, hàm ý sâu xa còn nằm ở chỗ khác. Mourinho bực mình, đơn giản vì dấu ấn của ông ở Chelsea đã bị Conte rửa trôi. Mourinho vẫn thù ghét Conte, dù luôn ra mặt để bênh vực Chelsea ngay khi có thể. Mới đây nhất, Mourinho liên tục nhấn mạnh về khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 5 là Chelsea. MU được dự Champions League mùa tới, còn Chelsea thì không. Nếu Mourinho có thể tiếp tục "gieo sầu" cho Conte trong trận chung kết và đẩy đối thủ vào thảm cảnh trắng tay, "Người đặc biệt" sẽ có màn báo thù ngọt ngào, khiến kình địch phải rời nước Anh trong thế cúi đầu. Mourinho và Conte sẽ có lần cuối đối đầu trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh? Kể cả khi Mourinho thắng Conte, ông cũng không thể chứng minh Chelsea đã sai khi sa thải mình. Mourinho muốn thắng, vì ông... phải thế. Chứng minh bản lĩnh vua chung kết là cách tốt nhất để cứu vãn tình thế trong mùa giải cả 2 kình địch của MU là Man City và Liverpool đều có thành công vượt bậc. Mourinho không còn là vua nước Anh như thời điểm cách đây 13 năm, song ông vẫn là "con cá mập" ở Ngoại hạng Anh. Con cá mập ấy cần phải thắng. Conte sẽ rất khó có màn chia tay "an ủi" với một danh hiệu khi số vận của ông ở Chelsea đã đến lúc tận. Gặp phải chuyên gia chung kết sau khi đã thua 2 trận chung kết trước đó, chiến lược gia người Italia sẽ lại nhìn vinh quang tuột khỏi tầm tay?