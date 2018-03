20h47' EURO 2016, Pháp gặp Albania trong lượt trận thứ hai bảng A. Máy quay lia đến hàng ghế dự bị tuyển Pháp, không khó nhận ra Morgan Schneiderlin, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Yohan Cabaye, và... Paul Pogba. Từ niềm hy vọng hàng đầu của nước Pháp, Paul Pogba bị HLV Didier Deschamps loại khỏi đội hình xuất phát, trong trận đấu với đối thủ tí hon như Albania. Chiến lược gia người Pháp lí giải quyết định loại bỏ Pogba là do... chiến thuật, dù tiền vệ sinh năm 1993 góp mặt trong hầu hết trận đấu của Pháp trước thềm EURO. Pogba ngồi ngoài đơn giản bởi màn trình diễn hời hợt, thiếu hiệu quả và không hề quyết tâm trước đó. Pogba đang thách thức sự kiên nhẫn của Mourinho. Từ EURO 2016 đến Ngoại hạng Anh, từ Stade de France đến Old Trafford, tài năng chưa bao giờ là vấn đề với Pogba. Siêu sao người Pháp là mẫu tiền vệ theo kiểu "tất cả trong một", với khả năng điều tiết, chuyền ngắn, dài, sút xa, tranh chấp đều ở tầm đẳng cấp thế giới. Con số 89 triệu bảng mà Manchester United bỏ ra để đưa Pogba "về nhà" đã minh chứng cho giá trị của cầu thủ này. 89 triệu bảng, khi thị trường chuyển nhượng còn chưa lạm phát. Nhưng cũng từ EURO 2016 đến Ngoại hạng Anh, điểm yếu của Pogba luôn là thái độ. Nhận xét về Neymar, tờ El Pais chỉ rõ: Khác với Messi, Neymar không nhìn nhận bóng đá với bản chất của một môn thể thao. Thay vào đó, tiền đạo này coi bóng đá như thú vui kinh doanh, ngành công nghiệp "hái ra tiền". Pogba cũng vậy. Cựu tiền vệ Juventus tập trung đánh bóng bản thân, thay đổi kiểu tóc liên tục và khiến người xem nhức mắt bởi những động thái trẻ con bên ngoài sân cỏ. Không ai quên, trong lúc MU rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ giữa mùa, Pogba... hợp tác sản xuất biểu tượng cảm xúc riêng với trang mạng xã hội Twitter. Ở thời điểm nghỉ thi đấu vì chấn thương, Pogba nhảy múa và quay video tải lên Instagram, bất chấp việc nhảy nhót quá nhiều có thể khiến ngôi sao đắt giá của MU tái phát vết đau. Pogba là vậy, luôn khác người và chăm sóc hình ảnh cá nhân hơn nỗ lực cho thành công của tập thể. Ở trên sân, Pogba đánh mất mình khi bị gò ép vào hệ thống chiến thuật hà khắc và có phần cứng nhắc của Jose Mourinho. Khi được hỏi về bí quyết nâng tầm Pogba, Conte nhấn mạnh: Cần tạo cho tiền về người Pháp không gian "vẫy vùng" thoải mái. Ở Old Trafford, Pogba phải chơi trong khuôn khổ, liên tục lùi về hỗ trợ phòng ngự trong bối cảnh tuyến giữa MU không mạnh như Juventus. Pogba không thể đòi hỏi chơi tự do như ở Juventus. Theo thời gian, Pogba từng bước thích nghi với lối chơi của Mourinho và được cho phép chơi bóng thoải mái hơn. Pogba bùng nổ với ba bàn thắng, sáu kiến tạo, để rồi Alexis Sanchez xuất hiện, độc chiếm không gian chơi bóng ưa thích của Pogba và đưa tiền vệ người Pháp trở về hình ảnh "cậu bé dỗi hờn". Pogba từ chối ra sân trong trận gặp Huddersfield Town ở FA Cup để tập trung cho Champions League, nhưng ngay cả khi ra sân, Pogba cũng chơi cực tệ. Màn trình diễn dưới mức trung bình trước Newcastle United cho thấy động lực chi phối khả năng của bản hợp đồng đắt giá này ra sao. Pogba cực hay khi hay, cực dở khi dở và thường biến mất khi đội bóng cần. Một năm rưỡi ở Old Trafford, Pogba vẫn là "đứa trẻ chỉ biết chạy theo quả bóng" như lời nhận xét của Jamie Carragher. Tờ Guardian đưa ra một thống kê gây sốc: Pogba mất tới 483 phút cho mỗi bàn thắng mùa trước và 632 phút cho mỗi bàn thắng mùa này. Vỏn vẹn 24 lần ra sân từ đầu mùa, số trận đá hay của Pogba chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không rõ lí do Pogba hờn dỗi bởi Sanchez nhận lương quá cao, hay Mourinho dành không gian chơi bóng cho Sanchez. Có một điều chắc chắn: Mourinho đứng về phía Sanchez, và ông làm điều đó vì lợi ích chung của cả tập thể MU. Pogba phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Scott McTominay - cầu thủ trẻ với khả năng không bằng, song tinh thần thi đấu vì tập thể hơn hẳn Pogba. Khi Người đặc biệt nổi giận, tầm vóc huyền thoại như Iker Casillas còn bị bỏ rơi, chứ đừng nói đến những ngôi sao nuôi mãi không lớn. Video: Newcastle United 1-0 Manchester United Có một lí giải khác cho lí do Pogba phải ngồi ngoài: Mourinho đang muốn "khích tướng", để Pogba tự ái và ra sân với động lực chứng tỏ cao nhất. Dẫu vậy, Ngoại hạng Anh không phải Serie A, và Mourinho không dư dả thời gian để đợi Pogba thay tâm đổi tính. "Tôi không trao gửi niềm tin miễn phí bao giờ" - lời khẳng định của Mourinho là "ấn kiếm" hướng về phía Pogba. Hoặc thích nghi và chứng tỏ, hoặc tiếp tục ngồi ngoài và tìm đường ra đi. MU từng có rất nhiều cái tôi lớn. Roy Keane, Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo đều không phải những "học sinh ngoan ngoãn", nhưng cái tôi của họ đều đi kèm sự chuyên nghiệp. Ronaldo có thể sống xa hoa, phóng túng, song khi ra sân, siêu sao người Bồ Đào Nha không khiến bất cứ ai phải thất vọng. Còn Pogba thì sao? Mourinho không lựa chọn giữa Pogba và Sanchez hay Pogba và McTominay. Ông đang chọn lựa giữa Pogba và MU! Vì vậy, tiền vệ người Pháp phải biết chắt chiu từng phút có mặt trên sân, cụ thể là trận đại chiến tối nay với Chelsea để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Với đẳng cấp sẵn có, Pogba có thể chơi tốt, vấn đề là anh có muốn điều đó hay không. Hãy ngừng hờn dỗi. Đứng dậy và tiếp tục chiến đấu nào!