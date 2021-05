Trực tiếp Man Utd vs Liverpool: Old Trafford thất thủ trước làn sóng biểu tình

(VTC News) -

Trực tiếp trận Manchester United vs Liverpool từ 22h30 (sân Old Trafford)

22h15': Lực lượng an ninh đã làm chủ tình hình. Trận đấu có thể diễn ra trong tối nay (2/5). Tuy nhiên, Guardian dẫn thông báo từ ban tổ chức Premier League rằng: "Trận đấu giữa MU và Liverpool không thể diễn ra như kế hoạch. Sự an toàn của tất cả là điều quan trọng nhất".

21h50': Nhóm biểu tình kéo đến sân ngày càng đông. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy trận đấu sẽ diễn ra.

Các CĐV muốn nhà Glazer rời khỏi Man Utd.

21h30': Tình hình tại Old Trafford chưa thể ổn định. BBC đưa tin trận derby nước Anh giữa MU và Liverpool sẽ tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Trước đó, đội ngũ an ninh sân Old Trafford và cảnh sát cố gắng giải quyết cuộc hỗn loạn, nhưng tình hình chưa được cải thiện.

21h: Sân Old Trafford chìm trong pháo sáng và biểu tình

2 tiếng trước trận Manchester United chạm trán Liverpool ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, biến cố lớn đã xảy ra ở sân Old Trafford. Hàng trăm cổ động viên (CĐV) chủ nhà tràn vào trong sân, đốt pháo sáng và hò hét yêu cầu gia đình Glazer (giới chủ Man Utd) phải từ chức.

Phía ngoài sân cũng có 10.000 CĐV đang tập trung để gây sức ép ngay trước thềm trận đấu đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh tối nay (2/5).

Theo Sky Sports, các CĐV Man Utd vẫn bất mãn khi gia đình Glazer để đội bóng gia nhập Super League. Dù Man Utd ngay lập tức rút khỏi giải đấu và có thông báo xin lỗi CĐV, nhưng làn sóng giận dữ không hề thuyên giảm.

CĐV Man Utd đang biểu tình.

Theo người hâm mộ đội bóng thành Manchester, nhà Glazer chỉ xem Man Utd là "con gà đẻ trứng vàng" để kiếm tiền, trục lợi. Forbes đưa tin gia đình Glazer sẵn sàng bán Man Utd sau khi cổ phiếu đội bóng sụt giảm, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra.

Chiều 22/4, 20 CĐV Man Utd tụ tập trước cửa sân Carrington để phản đối gia đình Glazer. Nhóm biểu tình chặn ở cửa, không cho cầu thủ và ban huấn luyện Man Utd vào sân. Tình hình được giải quyết khi nhóm biểu tình rời đi sau 30 phút. HLV Ole Solskjaer phải đứng ra đối thoại với các CĐV để ổn định tình hình.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình đang nổ ra ở Old Trafford có quy mô lớn hơn nhiều. Nếu ban tổ chức sân không kịp ổn định tình hình và đảm bảo an ninh, trận đại chiến giữa Man Utd và Liverpool sẽ bị hoãn.

Tình hình lực lượng

Manchester United: Martial, Jones vắng mặt do chấn thương.

Liverpool: Matip, Kelleher, Van Dijk, Gomez, Henderson vắng mặt do chấn thương, Philips, Jones bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Man Utd sẽ thắng Liverpool?

Đội hình dự kiến

Manchester United: Henderson; Shaw, Bailly, Maguire, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Pogba, Bruno, Rashford; Cavani.

Liverpool: Alisson; Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Milner, Thiago, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.

Con số ấn tượng

- Manchester United bất bại 13 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

- Manchester United ghi ít nhất 2 bàn trong 5/6 trận sân nhà gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

- Manchester United chỉ thua 1/10 trận gần nhà gần nhất trước Liverpool.

- Liverpool bất bại 5 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Nhận định trước trận

Chiến thắng 2-0 của Manchester City ở trận đá sớm khiến Manchester United chịu đôi chút sức ép. Nếu Quỷ đỏ thua Liverpool, chức vô địch lập tức thuộc về nửa xanh thành Manchester.

Thầy trò HLV Ole Solskjaer sẽ nỗ lực để cứu vãn hy vọng mong manh trong cuộc đua danh hiệu, đồng thời đẩy kình địch Liverpool ra xa khỏi nhóm dự Champions League.

Liverpool (áo xanh) vừa để Newcastle cầm hòa.

Man Utd hưng phấn

Càng về giai đoạn cuối mùa giải, Man Utd càng đạt trạng thái hưng phấn. Sau trận hòa 0-0 trước Leeds United ở vòng trước, Bruno Fernandes cùng đồng đội đã hưởng trọn niềm vui chiến thắng trước AS Roma ở Europa League.

Màn trình diễn hoàn hảo trong hiệp 2 với 5 bàn thắng vào lưới đối thủ Italy cho thấy Man Utd đang tấn công rất nhuần nhuyễn. Bruno Fernandes và Edinson Cavani đều có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trong khi Paul Pogba cũng đóng góp 1 bàn thắng. Bộ tứ Marcus Rashford, Pogba, Bruno Fernandes và Cavani có thể đe dọa bất cứ hệ thống phòng ngự nào.

Không còn tấn công kiểu tùy hứng và lệ thuộc vào năng lực cá nhân như giai đoạn đầu, sự trở lại của Pogba đã cho Solskjaer thêm nhiều lựa chọn. Nhiệm vụ sáng tạo không còn đặt nặng trên vai Bruno Fernandes, mà được Pogba san sẻ hoàn hảo.

Man Utd vừa nhấn chìm AS Roma.

Tiền vệ người Pháp ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn trong 5 trận gần nhất. Quan trọng hơn, kỹ thuật và tầm nhìn của Pogba giúp hàng tiền vệ Man Utd luôn giàu đột biến và năng lượng hơn hẳn, thay vì chơi khô cứng và thiếu linh hoạt trước đó.

Với hàng tiền vệ hoàn hảo và phong độ xuất sắc của Cavani - một trung phong cắm điển hình với pha năng chạy chỗ khôn ngoan và di chuyển linh hoạt, Man Utd đã xé lưới đối thủ 16 lần trong 6 cuộc so tài gần nhất.

Trận thắng 6-2 trước Roma cũng giúp Man Utd đặt một chân vào chung kết Europa League. Nhờ vậy, đội bóng của Solskjaer có thể tập trung toàn lực cho cuộc so tài với Liverpool.

Nếu trận lượt đi ở Anfield kết thúc với tỷ số nhạt nhẽo 0-0, đại chiến lượt về ở Old Trafford có thể chứng kiến bữa tiệc bàn thắng khi cả hai đội đều khao khát 3 điểm.

Cavani hòa nhập cực tốt vào lối đá của Man Utd.

Man Utd cũng vừa chấm dứt chuỗi trận không thắng ở các trận cầu lớn bằng liên tiếp hai chiến thắng trước Man City (2-0) và Tottenham (3-1). Nửa đỏ thành Manchester có những nhân tố đủ tốt để đánh bại mọi đối thủ, dù có lối chơi hay trường phái thi đấu nào. Liverpool không phải ngoại lệ.

Báo động đỏ cho "Lữ đoàn đỏ"

Liverpool đã làm tất cả những gì có thể để thắng Newcastle trên sân Anfield. Tạo ra thế trận vượt trội, dứt điểm áp đảo (22 so với 7), nhưng vẫn đánh rơi 2 điểm bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã mất 4 điểm trong 2 trận gần nhất và gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Vấn đề của Liverpool không chỉ tới từ lực lượng, mà cách chơi của thầy trò HLV Klopp cũng gặp trục trặc. Không còn hình ảnh pressing nghẹt thở và dồn ép đối thủ bằng thứ bóng đá rực lửa, Liverpool hiện tại tấn công đơn điệu, mờ nhạt và phòng ngự đầy sơ hở.

Hầu hết trụ cột Liverpool không còn là chính mình. Sadio Mane, Roberto Firmino, Alexander-Arnold sa sút, trong khi Ozan Kabak hay Nat Phillips không hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm hàng thủ.

Liverpool đang rơi tự do.

HLV Klopp có thể than phiền vì chấn thương của các trung vệ như Virgil van Dijk hay Joel Matip, nhưng việc các cầu thủ thay nhau xuống phong độ cho thấy Liverpool không chuẩn bị đủ tốt cho mùa giải này.

"Lữ đoàn đỏ" đã bị loại ở Champions League, FA Cup hay Cúp Liên đoàn, nên chỉ còn Ngoại hạng Anh để cứu vãn danh dự. Khoảng cách 7 điểm với Chelsea (đá ít hơn 1 trận) sẽ rất khó san lấp, nếu Liverpool không thắng Man Utd tối nay. Từ vị thế nhà vua nước Anh, sẽ là thảm họa nếu Liverpool không được đá Champions League mùa tới.

Trong trận lượt đi, Liverpool tạo áp lực lớn lên cầu môn đối thủ, nhưng không thể đánh bại một Man Utd không có nhiều điểm nhấn ở thời điểm ấy. "Lữ đoàn đỏ" thiếu sắc bén trong những miếng đánh quyết định, và cũng không còn tinh thần đủ tốt để duy trì tập trung đến phút cuối.

HLV Klopp không thể vực dậy tinh thần học trò.

Liverpool đang có phong độ khá tốt trên sân khách với 7 điểm trong 3 trận gần nhất, dù vậy, Old Trafford là trải nghiệm khác. Man Utd cũng không giống với tập thể Liverpool đã chạm trán ở lượt đi, khi thầy trò Solskjaer đang có tinh thần hưng phấn cực độ cùng phong độ ấn tượng.

Yếu tố duy nhất để Liverpool níu kéo hy vọng ở trận này là quyết tâm chiến thắng của cầu thủ ở trận derby nước Anh, nhưng chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Man Utd sẽ chiến thắng và tiếp tục đẩy Liverpool lún sâu hơn nữa vào khủng hoảng.

Dự đoán: 2-0