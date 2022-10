Trực tiếp KQXS Long An thứ Bảy ngày 22/10/2022 - XSLA 22/10

(VTC News) -

XSLA 22/10. Kết quả xổ số Long An hôm nay và thứ Bảy hàng tuần sẽ được VTC News cập nhật từ trường quay tỉnh Long An. KQXS Long An bắt đầu được công bố từ 16h10 và dừng lại sau 16h30. Người chơi XSLA theo dõi kết quả và nhận thưởng sớm nhất mỗi ngày.

XSLA hôm nay 22/10 - Kết quả xổ số Long An thứ Bảy - KQXS Long An 22/10/2022

Điều kiện của vé xổ số đạt điều kiện để lĩnh thưởng

Người tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết phải có trách nhiệm bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số.

Vé lĩnh thưởng phải đảm bảo điều kiện còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không tẩy xóa, không chấp vá, không sửa chữa do đại lý hoặc người bán lẻ trực tiếp vé xổ số ghi. Đồng thời, số dự thưởng, lô dự thưởng, đài dự thưởng, tên đại lý, thời gian được ghi ở giữa phần cùi dự thưởng và phần vé xổ số phải trùng khớp với nhau và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp đặc biệt, vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé như: vé số không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí bị rách rời không ảnh hưởng đến những yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty xổ số kiến thiết có thể tổ chức xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có quyền trưng cầu giám định của cơ quan Công an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có) sẽ do người sở hữu vé chi trả.

Khách hàng trúng thưởng được lãnh tiền mặt một lần tại 25 Quốc Lộ 62, P. 2, TX. Tân An, tỉnh Long An.

