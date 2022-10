Trực tiếp kết quả xổ số An Giang thứ Năm 6/10/2022 - XSAG 6/10

(VTC News) -

XSAG 6/10. VTC News hôm nay - thứ Năm ngày 6/10/2022 trực tiếp kết quả xổ số An Giang, quay số trực tiếp tại trường quay công ty XSKT tỉnh An Giang. Thời gian quay thưởng XSKT An Giang bắt đầu lúc 16h10 hàng ngày. Kết quả XSAG được cập nhật liên tục và đầy đủ từ giải Tám đến giải cao nhất là giải Đặc biệt.

XSAG 6/10/2022 - KQXS An Giang hôm nay - Trực tiếp XS An Giang thứ Năm 6/10

Kết quả XS An Giang mới nhất ngày 29/09 (Thứ Năm)

- Người trúng giải Đặc Biệt khi sở hữu vé có các số trùng khớp 519095 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng.

- Người trúng giải Nhất khi sở hữu vé có dãy số 00404 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

- Người trúng giải Nhì khi sở hữu vé có dãy số 15550 với giá trị 15 triệu đồng.

Trách nhiệm của khách hàng khi tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết

- Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng XS quy định tại Điều 8 và các quy định có liên quan tại Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh XS do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

- Bảo quản vé số đã mua để tham gia dự thưởng XS theo đúng quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cũng quy định tại Điều trên và quy chế tham gia dự thưởng do công ty XSKT quy định.

- Khi đến lĩnh thưởng, khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh có tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm căn cứ lĩnh thưởng theo quy định tại Thông tư này.

- Đóng thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước.

