16h Người hâm mộ có thể xem Đoàn Văn Hậu thi đấu trong trận đấu giữa CLB SC Heerenveen và CLB Utrecht diễn ra vào lúc 17h15 ngày 22/9 trên hai kênh Bóng đá TV, HTV Thể thao tại các hệ thống truyền hình trả tiền và truyền hình DVB-T2 của SDTV. Ngày hôm nay 22/9/2019 sẽ diễn ra 3 trận đấu đầu tiên của Giải vô địch quốc gia Hà Lan mà Công ty CPTruyền thông Tương lai Việt Nam (On Media) đã sở hữu bản quyền phát sóng mùa giải 2019-2020 tại Việt Nam. Trong đó HTV và VTVcab là các đơn vị phát sóng chính các trận đấu trong suốt mùa giải. Ba trận đấu đầu tiên được phát sóng trên các kênh sóng của các hệ thống truyền hình Việt Nam. Trong đó tâm điểm đáng chú ý nhất là trận đấu của đội bóng có hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu CLB SC Heerenveen và CLB Utrecht diễn ra vào lúc 17h15, trận đấu này được trực tiếp trên hai kênh Bóng đá TV, HTV Thể thao. Văn Hậu sẽ được ra sân chiều nay? Tiếp đó vào lúc 19h30 sẽ là trận đấu giữa Emmen và Feyenoord trực tiếp trên VTVCab On và Onme, HTV Thể thao. Trận đấu vào lúc 21h15 giữa PSV và Ajax sẽ được trực tiếp trên Thể Thao TV, HTV Thể thao. Các kênh HTV Thể Thao, Thể Thao TV, Bóng đá TV có mặt trên nhiều hạ tầng phát sóng của các dịch vụ truyền hình như ClipTV, K+, SCTV, dịch vụ OTT của VTVCab, MyTV, Viettel TV, FPT, ClipTV, HTVC, Onme. Do đó người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi 3 trận đấu kể trên tại bất cứ hệ thống truyền hình trả tiền nào. Ngoài ra khán giả xem truyền hình miễn phí cũng có thể xem kênh HTV Thể Thao tại trên hệ thống truyền hình DVB-T2 của SDTV tại các tỉnh miền Nam và Nam Trung Bộ.