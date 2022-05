Trực tiếp: Hàng triệu người hâm mộ ăn mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Tại Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên các tuyến đường của thành phố Hà Tĩnh, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại Seagames 31, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh đã căng mình điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.