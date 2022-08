Trực tiếp: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam ra quân trận đầu tại Army Games 2022

(VTC News) -

Trực tiếp: Lượt trận thứ 2 Bảng 1 - "Xe tăng hành tiến" (Nguồn: VTC Now)

Chiều nay 16h, đội tuyển Xe tăng Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên tại nội dung Tank Biathlon - "Xe tăng hành tiến" thuộc khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022.

Kíp xe tăng thi đấu lượt trận đầu tiên của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam ở nội dung thi “Xe tăng hành tiến” gồm các đồng chí: Đại úy Vương Văn Xếp (trưởng xe), Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn (pháo thủ), Trung úy QNCN Chu Văn Tùng (lái xe).

Theo quy định của nội dung “Xe tăng hành tiến”, 3 kíp xe của các đội tuyển Việt Nam, Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela sẽ thi đấu 3 trận vòng loại hay còn gọi giai đoạn Vòng đua riêng lẻ để tính thành tích tổng, lựa chọn các đội có thành tích cao vào vòng bán kết.

Kíp xe tăng số 1 của đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân trận đầu chiều nay 13/8. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Ở vòng loại Xe tăng hành tiến 2021, đội tuyển Xe tăng Việt Nam có tổng thành tích thi đấu sau ba lượt trận là 81p05g, xếp thứ 9 ở vòng loại Bảng 1 sau Serbia (thứ 8) và Mông Cổ (thứ 7). Dù vậy thành tích này vẫn giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục trụ vững ở Bảng 1.

Còn ở vòng loại năm nay các đội tuyển xe tăng Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela được coi là đối thủ “vừa sức” đối với đội tuyển của chúng ta. Với các thành tích đạt được tại nội dung này ở các kỳ Hội thao quân sự quốc tế Army Games, đội tuyển của chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về một thành tích tốt ở trận đầu ra quân.

Năm nay, các đội tuyển tham gia giải đấu được nước chủ nhà Nga cung cấp 2 xe tăng T-72B3, ngoài ra các đội cũng có thể tự mang xe tăng đi thi đấu.

Ở Vòng đua riêng xe tăng của các đội tuyển phải thực hiện chặn đua trên đường chạy được bố trí 11 vật cản như: Hàng cọc, bãi mìn, vật cản nước, sống trâu, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô, cầu vệt bằng... và các vòng phạt 500m, vị trí kiểm tra kỹ thuật. Mỗi vòng chạy có chiều dài khoảng 4-6km. Tại nội dung Xe tăng hành tiến năm nay, chướng ngại vật đường mấp mô được thay bằng khoa mục thi đấu khác.

Mỗi vòng chạy xe sẽ bắn 3 mục tiêu bằng pháo chính, 1 mục tiêu súng máy phòng không 12,7mm và 1 mục tiêu súng máy đồng trục PKT 7,62mm.

(Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Trong quá trình thi đấu, các đội thi nếu vi phạm bất kỳ lỗi nào như va chạm vào cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc sai đường đều phải điều khiển xe tăng vào khu vực vị trí kiểm tra kỹ thuật để chạy phạt. Nếu bắn trượt mục tiêu, đội thi sẽ phải chạy vòng phạt dài 500m cho mỗi lần bắn trượt.

Một điểm lưu ý khác là trong thi đấu, các đội thi phải tuân thủ Luật Giao thông của Liên bang Nga về nhường đường, làn ưu tiên. Trong các cuộc thi Tank biathlon trước đã ghi nhận các vụ việc xe tăng của các đội thi va chạm. Đội sai luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của va chạm sẽ phải chịu phạt hoặc bị loại khỏi cuộc thi.

Do xe tăng là trang bị quân sự nên yếu tố an toàn trong thi đấu cũng phải đặt lên hàng đầu. Bất kỳ đội thi nào vi phạm quy chế an toàn hoặc không tuân theo hiệu lệnh dẫn bắn đều bị phạt rất nặng, thậm chí là bị loại khỏi cuộc thi.

Nội dung thi đấu “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Army Games 2022 diễn ra từ ngày 13/8 đến 27/8 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Tham gia thi đấu ở nội dung này có 21 đội tuyển, được chia thành 2 bảng đấu. Bảng 1 gồm 10 đội: Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Nga, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ. Bảng 2 gồm 11 đội: Abkhazia, Armenia, Zimbabwe, Iran, Lào, Mali, Myanmar, Syria, Sudan, Tajikistan, Nam Ossetia.