Trực tiếp: Dinh dưỡng học đường - Phương pháp sử dụng thức ăn nhanh an toàn

Kính mời quý vị theo dõi thông tin tư vấn trực tiếp từ Chương trình tọa đàm với chủ đề "Dinh dưỡng học đường - Phương pháp sử dụng thức ăn nhanh an toàn" do Báo điện tử VTC News tổ chức với chia sẻ từ Chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sỹ, bác sỹ Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam và PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề - Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Thức ăn nhanh là loại thực phẩm được chuẩn bị sẵn, có cách chế biến nhanh hoặc có thể ăn được một cách nhanh chóng ngay tại chỗ, trên đường phố hoặc tại các cổng trường học.

Hiện nay, mức độ tiêu thụ thức ăn nhanh ngày càng tăng lên, không những về số lượng tiêu thụ mà cả về tần suất tiêu thụ trên mọi đối tượng, đặc biệt là lứa tuổi học đường.

Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia được tiến hành trong 12 tháng năm 2019 trên hơn 5.000 học sinh từ 7-17 tuổi ở 75 trường học tại Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Nghệ An và Sóc Trăng, có tới hơn 40% trẻ em ở thành thị béo phì do mất cân bằng về dinh dưỡng.

Một nghiên cứu quốc gia tại Hoa Kỳ đã thực hiện trên hơn 6.000 trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Các trẻ trong diện tham gia nghiên cứu đã thực hiện khảo sát về thành phần thức ăn trong một tuần. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong một ngày nhất định: 30% số trẻ sẽ ăn thức ăn nhanh; thức ăn nhanh là loại thức ăn chủ yếu của 29 - 38% số trẻ.

Theo kết quả Điều tra nghiên cứu "Thực trạng và các yếu tố liên quan tới tiêu thụ thức ăn nhanh ở người 15-25 tuổi ở một số vùng nông thôn và thành thị Hà Nội" được Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện vào cuối năm 2020 vừa công bố cho thấy: bánh mì, đồ ăn nhanh phương tây và mì gói là những thức ăn nhanh phổ biến nhất trong giới trẻ hiện nay.

Đứng trước những tiện ích đến từ thức ăn nhanh, các bậc phụ huynh dường như quên mất hoặc không để ý rằng chúng vẫn chứa những tác hại tiềm tàng. Hậu quả không chỉ là béo phì, tim mạch, thiếu các chất dinh dưỡng và các bệnh về đường tiêu hóa, gây nghiện thực phẩm...

Vì vậy, việc nhận thức về thức ăn nhanh và giúp hạn chế sử dụng chúng là một vấn đề vô cùng cấp thiết. Trang bị tốt kiến thức dinh dưỡng sẽ giúp cha mẹ chủ động đưa ra chế độ ăn uống cho trẻ, bổ sung đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng và vi chất giúp trẻ phát triển thể chất, trí tuệ.

Chương trình tọa đàm với chủ đề "Dinh dưỡng học đường - Phương pháp sử dụng thức ăn nhanh an toàn" do Báo điện tử VTC News tổ chức với những chia sẻ của Chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sỹ, bác sỹ Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam và PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung - Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp các bậc phụ huynh sử dụng thức ăn nhanh an toàn, hợp lý, đủ dinh dưỡng.

Chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sỹ, bác sỹ Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam.

- Thưa TS.BS Trương Hồng Sơn, dưới góc độ là chuyên gia dinh dưỡng, ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng dinh dưỡng trong lứa tuổi học đường và sở thích sử dụng thức ăn nhanh của trẻ hiện nay? Quan điểm của ông như thế nào về việc sử dụng đồ ăn nhanh như mì, phở, cháo ăn liền cho lứa tuổi học đường?

- Trong thời cổ đại La Mã đã từng có món cá chiên trên đường phố. Ở Anh, từ những năm 1860 đã có những đồ ăn trên đường, có thể ăn ngay được. Trong lịch sử hiện đại, đến năm 1916, ở Mỹ bắt đầu có xúc xích. Sau đó có hamburger. Đến thập kỷ 50 thì đã có những chuỗi cửa hàng, cho thấy đồ ăn nhanh đã có lịch sử lâu đời.

Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng, thừa cân béo phì chỉ do thức ăn nhanh. Tuy nhiên, nói một cách công bằng, thừa cân béo phì liên quan đến cả một chế độ ăn uống trong cả ngày.

Có những người không hề ăn thức ăn nhanh, chỉ ăn ở nhà thôi cũng vẫn bị thừa cân béo phì, nhưng không thể phủ nhận là nó cũng đóng góp vào trong chế độ ăn hàng ngày.

Quan điểm của chúng tôi cho rằng, thứ nhất, thức ăn nhanh là một nhu cầu của xã hội. Hiện nay ở Mỹ, chi dùng cho thức ăn nhanh của người dân Mỹ là 200 tỷ USD. Cứ ¼ người Mỹ đến cửa hàng ăn nhanh 3 lần/tuần. Tại sao lại như vậy? Bởi nó cũng có một số lợi ích.

Lợi ích thứ nhất đó là “nhanh”. Nhanh ở thời gian chuẩn bị, thời gian dọn dẹp. Có một nghiên cứu cho thấy, thức ăn bình thường phải mất khoảng 40 phút trung bình cho vấn đề nấu và dọn. Còn đối với thức ăn nhanh thì không phải nấu, chỉ mất 2 phút dọn thôi. Vậy trong một ngày, nếu ăn 2 bữa như thế thì có thể “lời” được 1 tiếng rưỡi - một khoảng thời gian rất quan trọng với người bận rộn.

Thứ hai là khẩu vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng thức ăn nhanh là đơn giản. Ví dụ với món gà rán nổi tiếng, cái lớp vỏ đã được rất nhiều người nghiên cứu là bao gồm 8 lớp, cộng thêm rất nhiều gia vị phức tạp để tạo ra một hương vị đặc trưng, chuẩn mực, tất cả các hàng đều như nhau. Mỗi khách hàng đến bất kỳ cửa hàng nào đều có thể nhận được món ăn chuẩn vị.

Thứ ba, trước đây, thức ăn nhanh thường gắn với những vấn đề như năng lượng cao, liên quan đến chất béo, transfat… Nhưng trong vòng 20 - 30 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy các suất ăn dưới 500 kcal. Về transfat, ở các công ty lớn, khoảng 60% sản phẩm có mức transfat về 0.

Vậy quan điểm của chúng tôi đó là, trong xã hội hiện đại, chúng ta phải chấp nhận thức ăn nhanh như là một phần của cuộc sống. Nhưng vấn đề là chúng ta sử dụng thức ăn nhanh thế nào.

Đối với những thức ăn đã khá là đầy đủ về thành phần thì không cần bổ sung gì, nhưng một số thức ăn khác thì cũng cần phải xem có cần bổ sung rau hay các vi khoáng nữa không.

Ngoài ra, không có một “siêu thực phẩm” nào. Nếu nghĩ rằng có thực phẩm nào tốt mà chỉ ăn mỗi thực phẩm đó thôi thì đương nhiên là sẽ thiếu chất, vì mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp 1 số thành phần vi khoáng thôi. Vì vậy, đa dạng thực phẩm là điều rất quan trọng.

Đối với trẻ em, buổi sáng thời gian rất gấp gáp, do vậy bà mẹ có thể cho con ăn một số loại thức ăn, ví dụ như phở, bún miến… Đối với người nước ngoài thì đây cũng được gọi là thức ăn nhanh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cố gắng đa dạng món ăn, chọn lựa thực phẩm tốt để có thực đơn dinh dưỡng nhất cho trẻ.

PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung - Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia.

- Thưa PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung, xin bà cho biết đâu là nguyên nhân chính gây ra tình trạng trẻ bị thừa cân, béo phì tăng nhanh ở nước ta trong thời gian qua và tình trạng trẻ bị thừa cân, béo phì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của trẻ?

- Hiện nay có một xu hướng tăng rất nhanh tỉ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường.

Mới đây, Viện Dinh dưỡng thực hiện chương trình điều tra giai đoạn 2017-2018 ở 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, TP.HCM và Sóc Trăng. Tỉ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em tiểu học khu vực đô thị là 40,9%, trẻ độ tuổi trung học cơ sở là 31,2%.

Như vậy, có một thực trạng rất đáng lo ngại mà chúng ta có thể thấy là những em bé nặng từ 20-30kg trong dịch COVID-19 cũng đã xuất hiện những em bé nặng từ 80-135kg, thậm chí có những em bé có trọng lượng lên tới 150kg - bị béo phì rất nặng.

So với những năm trước đây thì tỉ lệ trẻ bị tăng cân nhiều hơn, nhưng hiện nay thì trẻ có tỉ lệ béo phì nhiều hơn.

Như vậy, với tình trạng béo phì này sẽ có rất nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Nguyên nhân của thừa cân béo phì thường liên quan đến 4 nhóm yếu tố. Thứ nhất là sự mất cân bằng giữa năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao. Có sự mất cân bằng giữa cơ cấu các bữa ăn trong ngày. Ví dụ như bữa sáng thì do bận phải đi làm nên sẽ ăn qua loa, sử dụng các bữa ăn nhanh trên đường phố. Bữa trưa thì bận việc công sở, bữa tối thường sẽ là “đại tiệc” của cả nhà.

Trước khi đi ngủ thường cho trẻ uống sữa.

Một nghiên cứu nói rằng, nếu cho trẻ mầm non uống sữa trước khi đi ngủ thì cũng làm tăng dần nguy cơ thừa cân, béo phì.

Các thức ăn vào các bữa không cần thiết.

Thông thường, trong một nghiên cứu của chúng tôi về căng-tin trường học thấy rằng, bữa phụ thường chỉ chiếm từ 5-10% nhưng khi các em tan học thường sử dụng phần ăn từ 300-400kcal, tức bằng khoảng ⅓ số lượng bữa ăn trong ngày. Đây cũng là cách ăn thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. đồng thời giảm các hoạt động thể lực.

Một nguyên nhân nữa, việc sử dụng thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, thức ăn có chỉ số đường huyết cao. Ví dụ như khi uống nhiều nước ngọt có chỉ số đường huyết cao, không chỉ là cung cấp dư thừa năng lượng mà còn tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Phần thức ăn nhanh của trẻ cũng có thể chứa nhiều năng lượng.

Việc lựa chọn bữa ăn phụ vào buổi chiều cho trẻ cũng cần chú ý. Ví dụ chúng ta lựa chọn sữa, hoa quả thì chỉ có khoảng 200 kcal, tương đương 10% nhu cầu. Nhưng nếu lựa chọn 1 bát xôi hay là một cái bánh bao thì có khoảng 400 kcal, tức là sẽ bằng ⅓ nhu cầu trong ngày. Nhưng phụ huynh thường sẽ thích cho con ăn với số lượng nhiều hơn.

Còn có một vấn đề nữa là nhiều bậc cha mẹ hoặc ông bà có tâm lý thích trẻ bụ bẫm. Một nghiên cứu được chúng tôi thực hiện so sánh giữa Nhật Bản và Việt Nam. Một số bà mẹ Nhật Bản thì thích con gầy hơn một chút, nhưng các bà mẹ ở Việt Nam thì thích con bụ bẫm hơn một chút.

Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu trên 600 bà mẹ ở Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM có con ở độ tuổi tiểu học. Sau khi cân đo trẻ và hỏi các bà mẹ tự đánh giá về con của mình, có tới 47% các bà mẹ có con ở tình trạng bình thường đánh giá là con mình bị suy dinh dưỡng. Trẻ thừa cân thì được mẹ đánh giá là bình thường. Có tới 27% các em bị béo phì thì chỉ có 2% bà mẹ nhận định đúng về tình trạng thực tế của con mình, còn lại thì có những bà mẹ vẫn muốn con tăng cân nữa.

Chúng ta nhìn tất cả một cộng đồng thừa cân thì sẽ có những em bé đã thừa từ 6-8kg rồi nhưng ông bà, bố mẹ vẫn đang nghĩ là còi. Nên dù có ăn thực phẩm lành mạnh rồi nhưng nếu ăn quá nhiều thì vẫn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.