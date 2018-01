(VTC News) - Trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: "Người quen" hay nhân tố mới sẽ đăng quang?

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bắt đầu từ 20h10 hôm nay (6/1). Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 bắt đầu diễn ra từ ngày 2/1 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo đó, 42 gương mặt của vòng chung kết phải trải qua các phần thi phụ của cuộc thi như: Người đẹp biển, Người đẹp áo dài, Người đẹp thể thao, Người đẹp thân thiện, Người đẹp tài năng... Rất nhiều dự đoán về 5 cái tên xứng đáng nhất kế nhiệm Phạm Hương.

Với thành tích nổi trội, những cái tên: Mâu Thuỷ, Hoàng Thuỳ, Tuyết Trang, Ngọc Nữ, Thanh Tú được dự đoán sẽ bứt phá và trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017.

Mâu Thanh Thuỷ (SBD 242)

Từ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam, có thể nói, Mâu Thuỷ là một trong những thí sinh được công chúng ủng hộ nồng nhiệt nhất. Cô sở hữu gương mặt đẹp, hình thể cân đối (cao 1,77 m, nặng 60 kg, các số đo 87-63,5-96) cùng thần thái của một Hoa hậu.

Với kinh nghiệm làm người mẫn nhiều năm, Mâu Thuỷ có mặt hầu hết trong các Top thí sinh nổi bật có gương mặt, khả năng trình diễn catwalk, ứng xử... tốt nhất. Bởi vậy, cựu quán quân Next Top Model được dự đoán có thể chạm tay vào chiếc vương miện và trở thành người kế nhiệm của Phạm Hương.

Ngoài ra, ngay trước đêm Chung kết, cô cũng có động thái khoá trang Facebook cá nhân. Đây là điều nhiều người đẹp thường làm để tránh xảy ra những lùm xùm hậu đăng quang. Nhiều người tin rằng đây là hành động khôn ngoan của Mâu Thuỷ.

Hoàng Thị Thuỳ (SBD 404)

Với danh hiệu quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012, Hoàng Thùy liên tục thay đổi và bứt phá trong suốt chặng đường của Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Cô cao 1,77 m, nặng 50 kg, các số đo 80-61-92. Đặc biệt, nữ HLV "Hoa dâm bụt" có mặt hầu hết trong Top thí sinh nổi bật cũng với giải thường Best Catwalk, Best Face.

Nhược điểm lớn nhất của Hoàng Thuỳ là gương mặt không đúng "chuẩn hoa hậu" và lối giao tiếp dễ gây tranh cãi. Tuy nhiên, cô lại rất sáng sân khấu, trình diễn chuyên nghiệp vì là siêu mẫu. Do đó, Hoàng Thùy được dự đoán chắc chắn giành một suất vào Top 5 và có cơ hội trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115)

Càng về cuối cuộc thi, Tuyết Trang (cao 1,71 m, nặng 50 kg, các số đo 80-63-89) ngày càng bứt phá và được chú ý. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, hiện là biên tập viên tiếng Anh thuộc ban Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam. Trình độ học vấn của cô được chú ý từ tập "Tôi thanh lịch" và "Tôi bản lĩnh" khi thể hiện khả năng tiếng Anh cực tốt.

Tuyết Trang có nhược điểm là catwalk chưa đẹp, thiếu duyên dáng cũng như gương mặt khá tri thức, được cho là hợp với Hoa hậu Việt Nam hơn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - nơi đề cao vẻ đẹp nóng bỏng, hiện đại. Tuy vậy, không ít khán giả lại ưu ái dự đoán cô sẽ có mặt trong Top 3 của cuộc thi.

Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346)

Ngọc Nữ, cao 1,65 m, nặng 48 kg, các số đo 82-63-89. Cô được rất nhiều khán giả yêu thích bởi gương mặt khả ái, xinh đẹp, sáng sân khấu. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nhưng cô nàng luôn biết cách làm bản thân nổi bật trong tất cả các chặng đua cùng sự thể hiện khá tốt.

Bằng chứng là cô luôn ở trong Top các thí sinh đề cử trong các giải phụ. Bởi vậy, cô nàng xứ Nghệ được dự đoán sẽ được gọi tên vào Top 5 trong đêm chung kết.

Lê Thanh Tú (SBD 127)

Với gương mặt sáng cùng sự linh hoạt, tự tin trong cá hoạt động, thử thách của Hoa hậu Hoàn vũ, Thanh Tú nhanh chóng nhận được sự yêu mến và chú ý từ phía công chúng. Tuy sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nhưng cô nàng luôn biết cách thu hút đám đông bằng cách giao tiếp hình thể nhờ khả năng khiêu vũ sở trường.

Ngoài ra, cô từng xuất sắc chiến thắng một số thử thách trong các chặng đua phụ và đang bứt phá vươn lên sẵn sàng chiến đấu trong đêm chung kết sắp tới. Và vị trí Top 3 người đẹp có điểm số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của Thanh Tú chắc chắn là ưu thế lớn giúp cô gái này thẳng tiến vào Top 5 chung cuộc.

Video: Hành trình lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ của cô gái Nam Phi

>>> Đọc thêm: Ứng viên sáng giá Hoa hậu Hoàn vũ bị tung clip nóng trước chung kết

Hà Phương