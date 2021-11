(VTC News) -

TRỰC TIẾP: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

9h22: Bắt đầu phần thi Vượt chướng ngại vật

Các thí sinh dễ dàng vượt qua câu hỏi đầu tiên của phần thi Vượt chướng ngại vật. Ngay lập tức, Việt Thái nhấn chương giành quyền trả lời với câu trả lời: "Giáo dục trực tuyến". Câu trả lời của Việt Thái khiến cả MC và nhiều khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, đây chưa phải là câu trả lời chính xác.

Ngay lập tức, Hoàng Khánh bấm chuông trả lời và hồi hộp.

Cảm xúc vỡ òa khi MC Diệp Chi xác nhận câu trả lời đúng của Hoàng Khánh.

Hoàng Khánh sau đó là thí sinh lựa chọn câu hỏi hàng ngang. Ngay lập tức, Hoàng Khánh bấm chuông trả lời trong những tiếng thở rất mạnh. Câu trả lời là: "Miễn dịch cộng đồng". Hoàng Khánh lý giải thuyết phục về câu trả lời của mình. MC Diệp Chi chúc mừng Hoàng Khánh.

"Một câu trả lời xuất sắc" MC Diệp Chi chia sẻ.

Hoàng Khánh dẫn đầu cuộc thi với 150 điểm.

9h08: Bắt đầu phần thi Khởi động

Duy Anh giành 50 điểm trong phần thi Khởi động sau khi được ban cố vấn đồng ý cho điểm câu hỏi môn Vật Lý.

Việt Thái cũng giành 80 điểm trong phần thi Khởi động

Hoàng Khánh giành 80 điểm trong phần thi Khởi động

Hải An xuất sắc giành 70 điểm trong phần thi Khởi động sau khi được ban cố vấn cho thêm 10 điểm ở câu hỏi tiếng Anh.

Hải An giành 60 điểm qua vòng thi đầu tiên.

8h20: Các thí sinh sẵn sàng

Chiếc vương miền của Đường lên Đỉnh Olympia đang chờ đợi nhà vô địch năm thứ 21. (Ảnh: Hoài Thơm- Văn Giang)

4 nhà leo núi đã sẵn sàng.

Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) sẵn sàng cho trận chung kết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng lãnh đạo các cơ quan đến tham dự chương trình.

MC Diệp Chi và Ngọc Huy dẫn chương trình Chung kết Olympia năm thứ 21 tại trường quay S14.

Cổ động viên trực tiếp cổ vũ cho các thí sinh tại trường quay của VTV. Tổ chức trong thời điểm dịch bệnh khó lường, công tác tổ chức chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 được thực hiện nghiêm ngặt.

Video: Bốn nhà leo núi tranh tài trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. (Nguồn: VTV)

Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Nguyễn Hoàng Khánh

Hoàng Khánh, THPT Bạch Đằng, Quảng Ninhlà thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất Quý 1, 375 điểm. Ngay từ lần đầu tham dự chương trình, Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần.

Đây là lần thứ tư Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận chung kết. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.2.

Vòng thi Nguyễn Hoàng Khánh Nguyễn Việt Thái Nguyễn Thiện Hải An Nguyễn Đình Duy Anh Vòng thi tuần 320 280 410 320 Vòng thi tháng 280 255 260 250 Vòng thi quý 375 295 325 250

Nguyễn Việt Thái

Việt Thái đang theo học tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Được mệnh danh là “thần đồng”, bắt đầu biết đọc từ khi mới hơn 2 tuổi, lên tiểu học, Việt Thái còn tự đứng ra tổ chức các cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia để tranh tài cùng các bạn đồng trang lứa.

Với khả năng và nhiệt huyết như vậy, chàng trai chuyên tiếng Đức đã tự tin chinh phục từng trận đấu và giành giải nhất Quý 2 với 295 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An

Nam sinh theo học tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thêm một “thần đồng” đến từ thủ đô, Nguyễn Thiện Hải An được xem là người sinh ra để phá các kỷ lục. Cụ thể, Hải An là người đầu tiên trong lịch sử 21 năm của chương trình đạt đến cột mốc 150 điểm khởi động. Hải An cũng là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm.

Giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi Quý 3 với 325 điểm, chàng trai chuyên Hóa thực sự là đối thủ đáng gờm của trận chung kết.

Nguyễn Đình Duy Anh

Duy Anh là học sinh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An. Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ở cuộc đua Olympia, Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất Quý 4 với 250 điểm.

Cùng với màn đấu trí hấp dẫn tại điểm cầu chính - trường quay S14 – Đài Truyền hình Việt Nam, là những màn cổ động sáng tạo, bất ngờ, mang dấu ấn riêng của bốn điểm cầu phụ đặt tại bốn ngôi trường mà các thí sinh theo học.