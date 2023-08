Trực tiếp bóng đá Viettel vs CLB Công an Hà Nội V-League 2023

Viettel 0- 1 CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, như thường lệ, cách tổ chức tấn công của đội bóng này đơn điệu và thiếu tính đột biến. Trong khi đó, Viettel giữ bóng ít nhưng luôn sẵn sàng chơi nhanh, đẩy cao nhịp độ để tấn công sau khi giành được bóng.

Viettel 0-0 CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyen (1-TM), Đoàn Văn Hậu (5), Hoàng Văn Toản (12), Bùi Tiến Dụng (16), Vũ Văn Thanh (17), Nguyễn Quang Hải (19), Phạm Văn Luân (21), Jhon Cley (35), Gustavo Henrique (68), Raphael Success (70), Giáp Tuấn Dương (98).

Chiến thắng trước Hà Nội FC giúp CLB Công an Hà Nội giành lại ngôi đầu bảng và nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Đội bóng ngành công an thậm chí có cơ hội đăng quang sớm nếu họ đánh bại Viettel hôm nay (12/8), đồng thời Hà Nội FC thua CLB Thanh Hóa.

CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng.

Đương nhiên CLB Viettel không dễ dàng để đối thủ đạt được mục đích. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh chỉ kém CLB Công an Hà Nội 2 điểm. Cơ hội vô địch vẫn trong tầm tay của Viettel.

Ở lượt đi, Viettel thắng CLB Công an Hà Nội với tỉ số 2-1. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đội bóng đầu bảng có sự tiến bộ đáng kể. Phong độ của 2 ngoại binh hàng công là Gustavo Henrique và Jhon Cley là yếu tố then chốt giúp CLB Công an Hà Nội nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch.