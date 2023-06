Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Australia vòng loại U20 nữ châu Á 2024

(VTC News) -

Trực tiếp Nữ U20 Việt Nam vs U20 Australia

Trận đấu cuối cùng của U20 nữ Việt Nam tại vòng loại thứ hai giải U20 châu Á 2024 là màn so tài U20 Australia. Trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Australia diễn ra lúc 19h hôm nay 7/6, trực tiếp trên kênh Youtube VFF Channel. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Australia.

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam chắc suất vào vòng chung kết U20 châu Á 2024. U20 Việt Nam toàn thắng cả hai trận trước U20 Iran và U20 Li-băng. Trong khi đó, U20 Australia cũng đạt thành tích tương tự. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở chuột túi xếp trên chủ nhà nhờ hiệu số bàn thắng bại.

U20 nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại U20 nữ Australia.

Mặc dù hai đội đã đạt được mục tiêu nhưng HLV Akira Ijiri khẳng định, U20 Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại đối thủ để khẳng định vị thế ở đấu trường châu Á.

"U20 Việt Nam đứng số một tại Đông Nam Á là tốt rồi nhưng mục tiêu của chúng tôi là vào top 4 châu Á. Hiện tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, và Hàn Quốc đang là top 4. Trận đấu cuối gặp U20 Australia, chúng tôi muốn thắng để lọt vào top 4”, HLV Akira chia sẻ với truyền thông.

Các cô gái của đội tuyển Nữ U20 Việt Nam cũng sẽ đặt quyết tâm như người thầy. Một chiến thắng không chỉ giúp U20 Việt Nam nâng cao vị thế, mà còn tạo sự tự tin hướng đến vòng chung kết U20 châu Á năm sau.

Dù vậy, U20 Australia là đối thủ rất mạnh. Họ có lợi thế về thể hình và tốc độ. Vì vậy, HLV Akira Ijiri sẽ phải chọn đấu pháp phù hợp để khắc chế điểm mạnh của đối thủ và phát huy lợi thế của các học trò.

Mai Phương