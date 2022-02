HAGL đang là đội nhập cuộc chủ động hơn so với Nam Định, nhưng lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà khiến HAGL chưa thể tạo ra cơ hội ăn bàn.

Trực tiếp bóng đá Nam Định vs HAGL từ 18h

Đội hình dự kiến

Nam Định: Xuân Việt; Viết Tú, Phạm Mạnh Hùng, Alisson, Xuân Tân; Đình Mạnh, Trung Hiếu, Văn Hiếu, Mạnh Hùng; Dias, Marques.

HAGL: Tuấn Linh; Mauricio, Hữu Tuấn, Kim Dong Su; Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh; Công Phượng, Brandao.

Con số ấn tượng

- HAGL không thắng Nam Định trong 3 trận gần nhất làm khách trên sân Thiên Trường.

- HAGL thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất so tài với Nam Định.

- HAGL đang có chuỗi 11 trận bất bại kéo dài từ V-League 2021.

- Nam Định thắng 2-0 trước HAGL trong lần gần nhất được chơi trên sân nhà.

Nhận định trước trận

Trận đấu tâm điểm vòng 1 V-League 2022 là cuộc so tài giữa Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường lúc 18h tối nay 26/2. Mùa giải 2020, trận Nam Định vs HAGL cũng được lựa chọn là cuộc so tài đánh dấu cho sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau nhiều tháng "đóng băng" bởi dịch COVID-19.

Không phải kỳ phùng địch thủ hay có chiều dài lịch sử đối đầu hấp dẫn, nhưng những trận đấu giữa đội bóng thành Nam cùng đối thủ HAGL luôn tiềm ẩn hấp dẫn và bất ngờ.

HAGL từng thắng Nam Định 4-3 mùa trước.

Sức mạnh HAGL

Nếu mùa 2020 không bị hủy do dịch COVID-19, HAGL rất có thể đã giải tỏa cơn khát vô địch V-League kéo dài 17 năm.

Dưới bàn tay chèo lái của HLV Kiatisak Senamuang, HAGL đã trở thành đội bóng hoàn toàn khác. Đội bóng phố Núi không còn ngây thơ, mà thi đấu chặt chẽ, toan tính và tận dụng rất tốt năng lực của từng con người.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trở thành chân sút số 1 V-League mùa trước với 7 bàn thắng, trở thành "sát thủ vòng cấm" sau nhiều năm bị hoài nghi ở khả năng dứt điểm. Nguyễn Công Phượng dù đá tiền vệ kiến thiết hay khi vào sân từ ghế dự bị cũng điều biết cách tạo dấu ấn.

Công Phượng chơi tốt nhờ chỉ dẫn của HLV Kiatisak.

Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường cũng chơi tốt, giúp HAGL bất bại liền 11 trận để đứng trên ngôi đầu, hơn CLB Viettel 2 điểm trước khi dịch COVID-19 bủa vây giải đấu.

"Hãy yên tâm, tôi còn ở đây rất lâu", HLV Kiatisak viết lên trang cá nhân, chỉ ít giờ sau tin đồn nhà cầm quân người Thái Lan trở về quê nhà huấn luyện đội tuyển quốc gia. Kiatisak tôn trọng hợp đồng đã ký với bầu Đức. Quan trọng hơn, sự hiện diện của "Zico Thái" là lời đảm bảo: HAGL chắc chắn còn tiến bộ.

Mùa này, HAGL vẫn giữ được bộ khung đội hình, lại được bổ sung thêm nhiều ngoại binh chất lượng như bộ đôi Jefferson Baiano (tiền đạo) và Mauricio Barbosa (trung vệ). Cả hai đều có thể hình cực tốt, thể hiện ổn ở loạt đá giao hữu trước thềm mùa giải.

Cộng với hai cái tên Kim Dong Su và Washington Brandao, HAGL có dàn ngoại binh mạnh, bên cạnh lứa nội binh đã chứng tỏ được khả năng.

Dàn ngoại binh của HAGL.

Gần 1 năm làm việc, Kiatisak đã có đủ thời gian để truyền thụ triết lý chơi bóng đến học trò, khác với giai đoạn đầu mùa 2021 khi "Zico Thái" làm việc với quỹ thời gian eo hẹp. Hãy tin rằng HAGL sẽ chơi thứ bóng đá HLV Kiatisak mong muốn ở mùa giải này để tiếp tục nằm trong hàng ngũ ứng viên đua vô địch.

Thử thách ở Thiên Trường

Dù vậy, lá thăm may rủi lại xếp cho HAGL gặp đối thủ khó ở vòng mở màn. Đó là cuộc đối đầu với Nam Định trên sân Thiên Trường - một trong những "chảo lửa" khắc nghiệt nhất V-League những năm qua.

Lần gần nhất đối đầu trên Thiên Trường, Nam Định đã quật ngã HAGL 2-0 ở vòng 3 Cúp Quốc gia 2021 nhờ lối chơi tấn công lôi cuốn và máu lửa. Chất "máu" cũng là nét đặc trưng trong lối chơi của Nam Định, khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không dễ bị khuất phục.

Ở trận gặp Nam Định trên sân Pleiku mùa trước, HAGL đã dẫn 3-0, nhưng để đối thủ ghi liền 3 bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nếu không có quả 11m cuối trận, chuỗi thắng của đội bóng phố Núi đã bị đối thủ chặn đứng.

Những trận đấu giữa Nam Định và HAGL luôn thừa lửa.

Mùa này, Nam Định lại chiến đấu ở V-League với lực lượng chắp vá. Kinh phí eo hẹp khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ phải đôn cầu thủ trẻ lên đội 1. Nam Định thiếu kinh nghiệm, nhưng cầu thủ trẻ thì không biết sợ. Sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả nhà trong trận đấu tối nay sẽ là tiền đề thuận lợi, giúp Nam Định chơi "bốc" và cản bước HAGL.

HAGL của Kiatisak cần cái đầu lạnh và sự kiên trì để dập tắt hưng phấn của Nam Định, thay vì cuốn vào lối đá của đối thủ. Nếu phòng ngự vững chãi và tận dụng tốt cơ hội như đã làm ở rất nhiều trận đấu mùa trước, HAGL sẽ có 3 điểm đầu tay.

Dự đoán: Nam Định 1-2 HAGL