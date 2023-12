Trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs CLB Công an Hà Nội vòng 4 V.League 2023/24

Nhận định Hải Phòng vs CLB Công an Hà Nội

Trận đấu muộn nhất vòng 4 V.League 2023 là cuộc đối đầu giữa CLB Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội trên sân Lạch Tray. Đội chủ nhà tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 3 vòng đầu tiên với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. CLB Công an Hà Nội - đương kim vô địch - bất bại 3 trận (thắng 2 trận, hòa 1 trận) và xếp hạng 3.

CLB Hải Phòng vừa trải qua trận đấu không thành công ở AFC Cup khi để PSM Makassar (Indonesia) cầm hòa, qua đó làm hẹp cơ hội đi tiếp. Những vấn đề của đội bóng đất cảng được thể hiện rõ qua màn trình diễn cách đây vài ngày. Khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo CLB Hải Phòng không tốt.

CLB Công an Hà Nội bất bại từ đầu mùa giải.

Tổng số bàn thắng của Hải Phòng sau 3 vòng đầu tiên là 6 - cao thứ 2 toàn giải. Tuy nhiên, con số này không phản ánh phong độ của hàng công đội bóng đất cảng. Thực tế, trong 6 bàn của CLB Hải Phòng, có tới 5 bàn được ghi ở trận gặp Hà Nội FC - đội bóng đang trong cơn khủng hoảng.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội có những dấu hiệu tích cực sau kỳ nghỉ. Đội bóng ngành công an chơi bóng có đường nét hơn dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Gong Oh-kyun.

Nhà đương kim vô địch vẫn còn trục trặc ở trận thắng Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp Quốc gia giữa tuần trước, nhưng đó là trận đấu mà CLB Công an Hà Nội không sử dụng đội hình mạnh nhất. Khi HLV Gong Oh-kyun ra mắt V.League, CLB Công an Hà Nội mới thể hiện đúng sức mạnh. Sự trở lại của Nguyễn Quang Hải cũng giúp cho đội bóng ngành công an có thêm lựa chọn nhân sự.