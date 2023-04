Trực tiếp bóng đá tuyển nữ Việt Nam 2-0 Nepal: Bóng dội cột dọc

Sabitra đi bóng mạnh mẽ và vượt qua được Diễm My nhưng cú sút của cô không thể đánh bại Khổng Thị Hằng.

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Thu, Trần Thị Hải Linh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thuỳ Trang, Bích Thuỳ, Thu Thảo, Mỹ Anh, Hải Yến, Huỳnh Như.

Nhận định Việt Nam vs Nepal

Do có 2 đội bóng xin rút lui, bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 chỉ còn 2 đội là Việt Nam và Nepal. Do đó, thể thức thi đấu được điều chỉnh. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt đi và lượt về đều ở Nepal nhằm tìm ra người chiến thắng và giành vé vào vòng loại thứ 2. Ở trận lượt đi, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đối thủ với tỉ số 5-1.

Bóng đá nữ Nepal có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Nhưng diễn biến ở cuộc đọ sức cách đây 3 ngày cho thấy khoảng cách về trình độ giữa đội tuyển nữ Nepal và đội tuyển nữ Việt Nam còn khá xa. HLV Mai Đức Chung tự tin đưa ra đội hình thi đấu không phải là mạnh nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận trên sân và ghi 5 bàn vào lưới đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại Nepal.

Có được khoảng cách an toàn ở trận lượt đi, nhà cầm quân này có thể dễ dàng đưa ra những điều chỉnh mới về nhân sự. Huỳnh Như có thể ngồi dự bị để nhường chỗ cho các đồng đội trẻ. Hàng công là nơi mà đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ giàu tiềm năng.

Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa là 2 lựa chọn lúc này được HLV Mai Đức Chung ưu tiên. Các tiền đạo trẻ cần được va chạm ở nhiều trận đấu chính thức để có thể tiến bộ và dần thay thế đàn chị. Hải Yến năm nay 29 tuổi còn Huỳnh Như đã 32 tuổi. Họ không còn sung sức như những năm về trước và đội tuyển nữ Việt Nam cần duy trì tính kế thừa và phát triển.

Tuyến tiền vệ sẽ chứng kiến những thay đổi tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam. Vạn Sự, Trúc Hương hay có thể được tung vào sân. Họ đều chứng minh được năng lực của mình ở giải vô địch quốc gia. Trúc Hương được xem là tiền vệ cánh phải đầy triển vọng hiện nay.

Trần Thị Hải Linh là cái tên tiếp theo sẽ được trao cơ hội ở vị trí trung vệ. Hải Linh còn trẻ nhưng được tham dự nhiều giải đấu lớn cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Xuất phát điểm của cô là một tiền vệ nhưng Hải Linh bắt đầu được thử nghiệm chơi như một trung vệ. Tiền vệ của CLB Hà Nội I có thể hình tốt, nhãn quan chiến thuật và kĩ thuật cá nhân vượt trội.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần những trận đấu có tính "thực chiến" cao để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn khác như SEA Games 32 hay World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể không thắng đậm Nepal ở trận lượt về nhưng điều này không quan trọng bằng việc toàn đội có điểm rơi phong độ tốt nhất trong giai đoạn tiếp theo.