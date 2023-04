Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội 0-0 Nam Định: HLV Foiani vắng mặt

CLB Công an Hà Nội 0-0 CLB Nam Định

CLB Công an Hà Nội thông báo HLV Paulo Foiani không góp mặt trong trận đấu với Nam Định. Nhà cầm quân người Brazil bị rối loạn tiêu hóa và không thể tham gia trận đấu. Trợ lý HLV Flavio Da Silva Cruz thay ông Foiani chỉ đạo CLB Công an Hà Nội.

Đội hình CLB Công an Hà Nội vs Nam Định

Đội hình CLB Công an Hà Nội không thay đổi so với danh sách 11 người đá chính ở trận thắng Bình Dương vòng trước. Trong khi đó, Nam Định không có thủ môn Trần Nguyên Mạnh và 2 ngoại binh Dominic Vinicius, Samuel Nnamani.

Nhận định CLB Công an Hà Nội vs Nam Định

Trước cuộc đối đầu ở vòng 7 V-League 2023, CLB Công an Hà Nội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Nam Định xếp trên 2 bậc và hơn đối thủ 4 điểm.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước những đối thủ mạnh là Hà Nội FC và Viettel, thành tích của CLB Công an Hà Nội khá hơn. Điều này giúp HLV Paulo Foiani giải tỏa được sức ép đáng kể trong bối cảnh những tin đồn về việc đội bóng tân binh V-League thay tướng được nhắc đến liên tục.

Trong 4 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, CLB Công an Hà Nội không thua. Dù vậy, đối thủ mà thầy trò HLV Foiani chạm trán trong thời gian gần đây không được đánh giá cao. CLB Nam Định là thử thách khó hơn nhiều.

CLB Công an Hà Nội không thua 4 trận gần nhất.

Đội khách bước vào mùa giải 2023 với rất nhiều thay đổi. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại là khởi đầu ấn tượng đối với đội bóng thường chỉ đặt mục tiêu trụ hạng trong những mùa giải trước đây.

Lực lượng được tăng cường đáng kể giúp đội bóng thành Nam trở thành đối thủ khó bị đánh bại. Trong mỗi trận đấu, họ thường không vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, việc Nam Định chưa thua trận nào tính đến thời điểm này của mùa giải cũng là chi tiết khiến các đội bóng khác không thể chủ quan khi đối đầu với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Bước vào cuộc đối đầu ở vòng 7, cả CLB Công an Hà Nội và Nam Định đều không có lực lượng mạnh nhất. Đội chủ nhà mất Phan Văn Đức dài hạn, trong khi Đoàn Văn Hậu cũng chưa chắc ra sân. Dù vậy, những phương án thay thế của HLV Foiani là Lê Văn Đô và Vũ Văn Thanh thể hiện không tồi.

Trong khi đó, CLB Nam Định nhiều khả năng không có sự phục vụ của thủ môn Trần Nguyên Mạnh do chấn thương. Bộ đôi ngoại binh của đội khách cũng gặp vấn đề về thể lực trước trận đấu này. Do vậy, dù có phong độ tốt hơn và vị trí cao hơn, CLB Nam Định không ở thế "cửa trên" so với đội chủ nhà.