Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn; Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Văn Toản, Bùi Tiến Dụng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Jhon Cley, Raphael Success

Nhận định CLB Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh

CLB Công an Hà Nội kết thúc giai đoạn 1 của mùa giải với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an chưa tạo ra cảm giác an tâm cho các cổ động viên nhà.

Đội bóng tân binh của V-League 2023 bổ sung 2 ngôi sao là Nguyễn Quang Hải và Filip Nguyễn ngay trước khi bước vào giai đoạn 2. Dù vậy, ở 2 trận đầu tiên có 2 cầu thủ này thi đấu, CLB Công an Hà Nội đều gây thất vọng.

CLB Công an Hà Nội thắng Hà Tĩnh 4-2 ở lượt đi.

Họ thua đội cuối bảng Đà Nẵng với tỉ số 0-1 và bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ bám đuổi trong cuộc đua vô địch V-League. Sau đó, thầy trò HLV Flavio Cruz bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau thất bại ở loạt luân lưu trước CLB Nam Định.

Phong độ bất ổn trong nửa đầu mùa giải của CLB Công an Hà Nội cho thấy sở hữu nhiều ngôi sao chưa đảm bảo cho đội bóng này sức mạnh vượt trội để hướng tới ngôi vô địch. Dù đang đứng đầu bảng xếp hạng, HLV Flavio Cruz vẫn còn nhiều việc phải làm để giữ chắc lợi thế trong cuộc đua.

Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh đã hoàn thành mục tiêu của họ trong mùa giải. Nằm trong top 8 đội đứng đầu đảm bảo cho đội bóng miền Trung tiếp tục góp mặt ở V-League mùa giải tiếp theo. Trong hoàn cảnh như vậy, động lực thi đấu của đội khách là dấu hỏi lớn.

Ở trận lượt đi, CLB Công an Hà Nội không gặp nhiều khó khăn để thắng 4-2 trên sân Hàng Đẫy. Nhiều khả năng kết quả tương tự sẽ lặp lại ở cuộc tái đấu.