Trưa 26/6, Việt Nam thêm 37 ca COVID-19

Trong 37 ca COVID-19 (BN15116-BN15152), có 36 ca ghi nhận trong nước tại Hưng Yên (11), Hà Tĩnh (7), Bắc Giang (6), Long An (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (2), Cần Thơ (1) và 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

36 ca ghi nhận trong nước

BN15116-BN15120 ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

BN15121 ghi nhận tại TP Cần Thơ: Nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; tiền sử đi về từ Bắc Giang, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24/6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

BN15122, BN15151 ghi nhận tại TP Hải Phòng: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP. Hải Phòng.

BN15123-15127, BN15140 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dich tại huyện Lục Ngạn gồm 2 ca tại xã Thanh Hải, 2 ca tại thị trấn Chũ, 1 ca tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn và 1 ca tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 va 26/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN15128-BN15134 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11213, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

BN15135-BN15139, BN15141-BN15146 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 và 26/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN15147-BN15150 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 BN14461, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN15152 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Ngày 25/6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 5.949 ca bệnh. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đến nay là 74 người.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 388 người có kết quả âm tính lần 1, 126 người âm tính lần 2 và 137 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.