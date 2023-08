Trọng tài Thái Lan bắt trận CLB Công an Hà Nội gặp Hà Nội FC

(VTC News) -

Trọng tài Songkran Bunmeekiart (Thái Lan) điều khiển trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023. VPF không áp dụng VAR ở trận này. Theo kế hoạch, ở giai đoạn 2 V-League 2023, chỉ các trận đấu không có tính chất quan trọng giữa các đội đua vô địch, trụ hạng mới có VAR.

Trọng tài Bunmeekiart được thuê làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa 2 đội đầu bảng V-League.

Ông Bunmeekiart là trọng tài người Thái Lan. Mùa giải năm ngoái, ông từng được mời làm nhiệm vụ ở cuộc so tài giữa CLB TP.HCM và Đà Nẵng. Ở trận đấu đó, CLB TP.HCM đánh bại đội khách 3-0. Ông Bunmeekiart có quyết định gây tranh cãi khi thổi phạt đền giúp CLB TP.HCM mở tỷ số.

Trọng tài này xác định Võ Ngọc Toàn phạm lỗi với Daniel Green (TP.HCM) nhưng khi xem lại băng quay chậm, cầu thủ Đà Nẵng đã phá trúng bóng. Với 3 điểm giành được, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trụ hạng thành công.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC mang tính chất quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Đoàn quân HLV Flavio Cruz đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém đối thủ 1 điểm. Đội giành chiến thắng sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vương V-League 2023.

Ở trận này, CLB Công an Hà Nội có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ người Thái Bình bị treo giò ở trận gặp Nam Định do nhận đủ số thẻ phạt. Trong khi đó, Hà Nội FC vắng tiền vệ Hai Long với lý do tương tự Văn Hậu. Các cầu thủ còn lại của hai đội đều trong trạng thái khỏe mạnh, sẵn sàng cho cuộc thư hùng tại Hàng Đẫy.

Cuộc so tài hấp dẫn nhất vòng đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19h15, ngày 6/8.

Văn Hải