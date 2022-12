Trọng tài khiến Suarez khóc cạn nước mắt, Cavani uất ức đấm hỏng màn hình VAR

(VTC News) -

Kết thúc trận đấu với Ghana, các cầu thủ Uruguay lập tức chạy đến quây trọng tài chính Daniel Siebert. Luis Suarez và đồng đội rất tức giận. Các thành viên ban huấn luyện và nhân viên ban tổ chức phải can ngăn để không có hành động quá khích nào xảy ra.

Trọng tài người Đức có một quyết định gây tranh cãi trong trận đấu khi không cho Uruguay được hưởng phạt đền. Đó là tình huống Darwin Nunez ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với hậu vệ Ghana, nhưng trọng tài chính không thổi phạt đền. Sau khi nghe tư vấn từ VAR và xem đi xem lại băng hình, ông Siebert không thay đổi quyết định.

Các cầu thủ Uruguay quây trọng tài sau khi trận đấu kết thúc.

Trong hiệp phụ, một lần nữa trọng tài Siebert từ chối cho Uruguay hưởng phạt đền. Lần này, Edinson Cavani va chạm với hậu vệ Ghana và ngã ra sân. Thời điểm đó là những phút bù giờ của trận đấu, khi đội tuyển Uruguay cần thêm một bàn thắng để giành quyền đi tiếp.

Trận đấu kết thúc với 3 điểm cho Uruguay khi họ đánh bại Ghana với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, kết quả này không đủ giúp Suarez và đồng đội vượt qua vòng bảng. Uruguay cùng có 4 điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua là 0 như đội tuyển Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ xếp sau do ghi bàn ít hơn so với đối thủ. Đó là lý do các cầu thủ Uruguay rất cay cú khi bị từ chối phạt đền 2 lần. Họ chỉ cần ghi được thêm một bàn để vượt lên trên Hàn Quốc, chiếm vị trí nhì bảng và giành tấm vé đi tiếp.

Bị loại khỏi World Cup 2022, Luis Suarez khóc hết nước mắt. Trên đường đi vào phòng thay đồi của đội tuyển Uruguay, Edinson Cavani đấm mạnh vào màn hình VAR khiến thiết bị này đổ ra sân.

Video: Cavani nổi giận đấm hỏng màn hình VAR

Luis Suarez khóc hết nước mắt.

Anh và đội tuyển Uruguay chia tay World Cup 2022.