Trong một ngày, 3 học sinh ở Gia Lai chết đuối thương tâm

(VTC News) -

Ngày 15/5, thông tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể một nam sinh lớp 9 bị đuối nước tại Hồ đập thuỷ điện An Khê - Kanat (thuộc thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê).

Nạn nhân là em Trần Quang H. (SN 2008, học sinh lớp 9).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Trần Quang H. (Ảnh: Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê)

Theo thông tin ban đầu, 10h30 ngày 14/5, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại Hồ đập thuỷ điện An Khê - Kanat, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cùng với quần chúng nhân dân đã tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Đến 15h45 cùng ngày, thi thể của em H. được tìm thấy, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Nguyên nhân vụ đuối nước đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cũng trong hôm qua (14/5), trên địa bàn xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ trú tại Đội 18, Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) tử vong.

Cụ thể, khoảng 14h chiều 14/5, một nhóm trẻ ở xã Ia O rủ nhau đi bắt cá, tôm tại một ao nước ở Đội 18. Tại đây, em Nguyễn Thị T.H. (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và em Bùi Thị X.L. (học sinh lớp 7A1, Trường THCS Chu Văn An) sẩy chân ngã xuống vùng nước sâu và thiệt mạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai cùng xã Ia O đã tới thăm hỏi, động viên 2 gia đình nữ sinh.

HIỀN MAI