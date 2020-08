Trọng Hiếu thành ca sĩ phát hành nhiều MV nhất Việt Nam trong 8 tháng qua

Video: MV "Đập vỡ tim anh cho rồi" của Trọng Hiếu

Trọng Hiếu vừa cho ra mắt MV Đập vỡ tim anh cho rồi. Bài hát là câu chuyện về một “bad boy, luôn là trung tâm của các cuộc vui, lựa chọn hàng đầu của các cô gái. Nhưng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, anh chàng phải lòng một cô gái còn cao thủ hơn.

Câu chuyện tình yêu này được Trọng Hiếu kể lại bằng một MV tươi sáng, vui vẻ và nhiều hiệu ứng hình ảnh độc đáo với các trend online nổi tiếng từ đầu năm tới nay trên mạng xã hội.

Trọng Hiếu trong MV "Đập vỡ tim anh cho rồi".

Đập vỡ tim anh cho rồi bắt đầu bằng tiếng huýt sáo vui vẻ, lạc quan. Tiếng huýt sáo này còn được lặp lại nhiều lần tới cuối bài hát. Giai điệu bắt tai, dễ nghe và dễ nhớ của bài hát là điểm nhấn khác biệt thu hút sự chú ý của người nghe.

Cùng với phiên bản gốc của Đập vỡ tim anh cho rồi, nam ca sĩ còn phát hành thêm các phiên bản acoustic và phiên bản remix. MV Dance của bài hát cũng sẽ được Trọng Hiếu phát hành trong thời gian ngắn sắp tới.

Đập vỡ tim anh cho rồi là sản phẩm thứ 7 được Trọng Hiếu phát hành trong năm nay. Tính tới thời điểm này, giọng ca sinh năm 1992 là nghệ sĩ Việt Nam có nhiều dự án âm nhạc được phát hành nhất trong 8 tháng qua. Mỗi sản phẩm chính thức đều có thêm các sản phẩm đi kèm như phiên bản remix, phiên bản Aacoustic hay MV Dance.

Trước Đập vỡ tim anh cho rồi, Trọng Hiếu từng giới thiệu các MV như: Ăn đi cho sướng, Ông trời để lạc em ở đây, Vì chúng ta yêu, Under The Same Sky, Yêu trong im lặng, 20 phút.