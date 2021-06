Trong cơn bão đại dịch, giới trẻ Việt nhìn lại ‘những gì giá trị’

(VTC News) -

Gia đình, an ninh, giới tính, di sản, sự hài hước, sự thân mật, tự do, quyền lực, tri thức và đức tin - trong vòng 10 tuần từ tháng 3 tới tháng 5/2021, nhóm các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh từ Việt Nam và khoa Nhiếp ảnh, Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp, Bỉ đã tập hợp trực tuyến cùng nhau và thảo luận về những chủ đề này, trong dự án có tên “Những gì giá trị” (Things That Count).

"Gia đình đối với tôi khá đơn giản. Đó là nơi mọi người tình cờ có ràng buộc máu mủ và tự nguyện đưa ra lựa chọn, là nơi những rạn nứt là chuyện thường nhật như cơm bữa. Đó là một rạp hát tuyệt vời, rất có thể là trải nghiệm của bất cứ ai về 'vở kịch' đầu tiên trong đời", Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ về chủ đề “gia đình”.

"Tôi nghĩ là tôi hiểu ý bạn. Về gia đình, theo thời gian và tất nhiên là theo tuổi tác, tôi đã cảm thấy gần gũi hơn, với gia đình hoặc ít nhất là với một người nào đó trong 'bong bóng' này, dù chúng tôi đôi khi giận dữ và nghiêm khắc với nhau, tôi hiểu rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để lúc nào cũng tức giận, điều đó thật không đáng, cho dù người đó đã làm gì với cuộc sống của chúng ta", theo Eduard Michalko, đến từ Slovakia, “một đất nước nhỏ ở trái tim của châu Âu”.

Bức ảnh chủ đề Gia đình của Nguyễn Minh Hoàng. (Nguồn: Things That Count)

Ảnh của Hoàng Kiên, chủ đề Gia đình. (Nguồn: Things That Count)

Trong thời điểm bất ổn do đại dịch COVID-19, giới trẻ đang phải đối mặt với một tương lai bất định và những câu hỏi hiện sinh. Nhóm học viên cùng thảo luận theo cặp về một “giá trị” mỗi tuần, trao đổi nguồn cảm hứng, sau đó chụp một tấm ảnh thể hiện quan điểm cá nhân về giá trị đó. Một phần tác phẩm từ dự án được triển lãm tại Không gian Nhiếp ảnh Matca, từ 25/6-7/7, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam.

Có thể thấy, đây là những chủ đề thường nhật nhưng thiết yếu trong xã hội hiện đại.

Ảnh của Hoàng Minh Trang, chủ đề Tự do. (Nguồn: Things That Count)

Bức ảnh thuộc chủ đề Tự do của Ana Lucía Fernández. (Nguồn: Things That Count)

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự cởi mở và tin tưởng mà những học viên đã lập tức dành cho nhau. Dự án dường như đã khởi tạo nên một tia hy vọng giữa các châu lục, xây nên cầu nối giữa hai nền văn hóa. Khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng giá trị thứ mười một và cũng là giá trị quan trọng nhất chính là lòng tin” – ông Bert Danckaert, giảng viên khoa nhiếp ảnh tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Bỉ, người khởi xướng dự án, chia sẻ suy nghĩ sau ba tháng thực hành chuyên sâu.

Triển lãm được trưng bày từ 25/6-7/7.

Qua những hình ảnh và cuộc trò chuyện, việc cùng nhau chia sẻ góc nhìn, nhiều tình bạn đã hình thành.

Vào thời điểm hạn chế tiếp xúc bởi đại dịch, "Những gì giá trị" góp phần truyền tải thông điệp tích cực bằng cách tạo ra một mạng lưới quốc tế giữa các nhiếp ảnh gia trẻ. Đây là nơi họ cùng suy ngẫm về những gì được coi là ý nghĩa trong một thế giới biến động như hiện tại.