Trồng cam Vinh trái vụ trên đất Hải Dương, nông dân Thất Hùng thu lãi trăm triệu

Phường Thất Hùng có khoảng 50-60ha diện tích đất trồng cam ngọt. Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Quang – Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thất Hùng cho hay, năm nay, sản lượng cam Thất Hùng giảm hụt 25% do rụng nhiều sau trận mưa lúc cam bắt đầu vào mã, có gia đình mất 50% giá trị sản phẩm so với năm trước. Rất may cam được giá.