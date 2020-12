Trồng 110 cây cần sa, người đàn ông Long An bị phạt 3,5 triệu đồng

Ngày 11/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An phạt ông Trần Ngọc Thùng (59 tuổi, ngụ phường 2) số tiền 3,5 triệu đồng do trồng cần sa.

Số cây cần sa được phát hiện tại nhà ông Thùng.

Khoảng 9h ngày 24/11, Công an TP Tân An kiểm tra hành chính căn nhà cao tầng nằm trên đường Hùng Vương, phường 2 do ông Thùng làm chủ.

Khi lên ban công của lầu 1, cảnh sát phát hiện 110 chậu nhựa trồng 110 cây thực vật tươi cao 1m và 600 gram thực vật khô để bên góc của ban công.

Ông Thùng khai nhận, đó là cây cần sa trồng để phục vụ điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân khi có nhu cầu.

Trưng cầu giám định cho kết quả 110 cây thực vật là cây cần sa có tổng khối lượng 3,46kg và số thực vật khô là cần sa có khối lượng 0,52kg.