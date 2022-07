Trốn xử phạt hành chính, vào Đà Nẵng hành nghề trộm sắt ở công trình xây dựng

(VTC News) -

Ngày 11/7, đại diện Công an phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một kẻ trốn xử phạt hành chính ở Quảng Bình để vào Đà Nẵng hành nghề trộm cắp sắt tại các công trình xây dựng.

Theo cơ quan công an, khoảng 3h ngày 10/7, tổ tuần tra 8394 của Công an phường Hoà Minh đang tuần tra tại khu vực đường Hoàng Thị Loan (TP Đà Nẵng) thì phát hiện 1 kẻ đang chở các thanh sắt dài đang đi trên đường biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Người này bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, người này khai nhận là Trần Xuân Đức (27 tuổi, trú xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) hiện là lao động tự do. Do hết tiền tiêu xài nên đi trộm sắt tại công trường xây dựng để bán kiếm tiền. Đáng chú ý, Đức từng bị Công an xã Hương Hoá xử phạt hành chính nhưng không chấp hành và bỏ trốn vào Đà Nẵng.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của một trong hai kẻ trộm cắp vừa bị bắt giữ.

Cũng trong thời gian này, Công an phường Hoà Minh phát hiện, bắt giữ Phan Lưu Minh Đạt (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. Đạt khai nhận do không có tiền mua ma tuý khi lên cơn nghiện, đột nhập vào một nhà dân địa chỉ 128 Phước Lý (phường Hoà Minh) để trộm cắp tài sản.

Đạt lấy đi 1 máy cắt và 1 máy nén hơi phun sương có giá trị hơn 9 triệu đồng. Khi đang chuẩn bị bán cho cơ sở phế liệu để kiếm tiền thì bị Công an phường Hoà Minh bắt giữ.

Hiện Công an phường Hòa Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.