Trộn than pin vào phế phẩm cà phê ở Đắk Nông: Bắt giam 5 nghi can

(VTC News) - Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam 5 người trong vụ pha trộn hỗn hợp tại cơ sở thu mua nông sản, thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp.

Liên quan đến vụ pha trộn hỗn hợp tại cơ sở thu mua nông sản ở Đắk Nông, công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 5 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317, Bộ luật hình sự.

5 bị can tạm giam là: Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, trú xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp, Đắk Nông); Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985, trú huyện Đăk R’lấp); Phan Thị Dung (SN 1962, trú thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước); Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979, trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song); Trần Ngưỡng (tên khác Trần Văn Tuấn, SN 1976, trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song).

Cơ sở sản xuất của bà Loan bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Như VTC News đưa tin, ngày 17/4, công an tỉnh Đắk Nông phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, xã Đăk Wer, huyện Đắk R’lấp) đang dùng dung dịch hỗn hợp nước và than pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê.

Tại đây, cơ quan chức năng địa tỉnh Đắk Nông tiến hành lập biên bản, niêm phong 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35 kg pin bị đập dẹp, 192 kg lõi, nắp và vỏ pin.

Qua kết luận ban đầu, cơ quan điều tra kết luận số hỗn hợp trên được bà Loan bán cho một sơ sở ở Bình Phước để trộn vào tiêu bán kiếm lời.

LỆ DUYÊN