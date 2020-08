Tròn mắt xem 'bóng hồng' đặc nhiệm Việt Nam dùng yết hầu đè cong thanh sắt nhọn

Sáng 1/8, tại Đại hội khoẻ “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VIII năm 2020, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) trình diễn những kỹ năng điêu luyện trên Sân vận động Học viện An ninh nhân dân.