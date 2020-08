Trốn khỏi khu phong tỏa, một người dân ở Hội An bị phạt 3,5 triệu đồng

Ngày 18/8, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Hội An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người dân ở khối An Hội, phường Minh An.

Khối phố An Hội - nơi trường hợp trốn phong tỏa bị phạt 3,5 triệu đồng.

Người này bị phạt 3,5 triệu đồng vì trốn khỏi khu vực đang thuộc diện bị phong tỏa.

Được biết, cuối tháng 7, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 13/8 vì khu vực này có ca mắc COVID-19.

Sau khoảng thời gian trên, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 14/8.

Đến thời điểm hiện tại, khối phố An Hội ghi nhận 7 ca mắc COVID-19.

Theo Công an TP Hội An, từ khi triển khai phòng chống dịch COVID-19 đến nay, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 18 trường hợp không khai báo tạm trú, phạt tiền 9,9 triệu đồng; phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 3,3 triệu đồng; 1 trường hợp kinh doanh không đảm bảo quy định về phòng chống dịch bị phạt 5 triệu đồng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An