Trốn đo nồng độ cồn, tài xế bỏ chạy, tông bị thương 2 cảnh sát

Chiều 8/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) đã tạm giữ tài xế xe máy tông bị thương hai cán bộ CSGT khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, khoảng 19h35 ngày 7/11, tại chốt kiểm soát nồng độ cồn đường tỉnh 363 thuộc thôn Trà Phương (xã Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng), tổ công tác Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy ra hiệu lệnh dừng phương tiện xe mô tô BKS 29V1-627.11. Phương tiện do Đỗ Hữu Dương (SN 2003, trú tại xã Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm lái.

Kẻ tông hai cán bộ CSGT tại Hải Phòng bị thương.

Tuy nhiên, Dương không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lái xe bỏ chạy, đâm ngã một cán bộ cảnh sát Công an huyện Kiến Thuỵ đang sử dụng máy đo nồng độ cồn. Sau đó, Dương tiếp tục lái xe đi thẳng về phía trước đâm ngã thêm một cán bộ cảnh sát thuộc đội 2, Phòng CSGT.

Tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ Đỗ Hữu Dương.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Hữu Dương về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp cùng VKSND huyện Kiến Thụy điều tra, làm rõ để xử lý Đỗ Hữu Dương theo quy định.

Trước đó, tại Hải Phòng cũng có sự việc người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bỏ chạy, lao thẳng xe khiến 2 CSGT phải đi cấp cứu.

Cụ thể, hồi 13h ngày 5/11/2023, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phối hợp với Đội CSGT-TT, Công an quận Hải An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường Phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng). Thời điểm này, hai nam thanh niên đi xe máy BKS 28N1-025.03 đi theo hướng từ đường Phủ Thượng Đoạn về đường Nguyễn Bình Khiêm.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng ga cố tình phóng nhanh, lạng lách, có ý định bỏ chạy nhưng không thành và đã đâm xe vào hai cán bộ thuộc Đội CSGT-TT, Công an quận Ngô Quyền đang làm nhiệm vụ là Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Lê Doãn Minh. Do bị phương tiện lao thẳng vào người nên cả hai cán bộ CSGT ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Những kẻ đi xe máy trên cũng bị ngã và bị tổ công tác khống chế bắt giữ tại chỗ.

Kết quả xác minh nhanh, kẻ cầm lái đâm xe vào cán bộ CSGT là Phạm Ngọc Hùng (SN 1992, trú xã Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, hiện thuê nhà tại phường Đông Hải 1). Người ngồi sau xe là Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1992 và cùng trú tại xã Nam Cao).