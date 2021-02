Trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 về nhà lấy đồ, người đàn ông bị phạt 25 triệu

(VTC News) -

Đại diện UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, ngày 4/2, Công an thị xã Đông Triều đã tống đạt Quyết định của UBND TX Đông Triều xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với một công dân vì đã có hành vi trốn chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã An Sinh.

Ông Đặng Văn Quyết khai báo sự việc tại Công an xã An Sinh

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 4/2, tại hộ gia đình ông Đoàn Văn Thắng (ở thôn Ba Xã, xã An Sinh), tổ công tác Công an xã An Sinh phát hiện ông Đặng Văn Quyết (SN 1976, trú tại thôn Chi Lăng, xã Bình Dương) đang có mặt tại đây mà chưa khai báo lưu trú, tạm trú với chính quyền địa phương.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính và yêu cầu ông Đặng Văn Quyết về Công an xã An Sinh để điều tra, xác minh, làm rõ sự việc.

​Qua đấu tranh, khai thác, ông Quyết khai nhận, biết hiện đang trong thời gian giãn cách xã hội và phong tỏa 2 xã An Sinh, Bình Dương nên vào khoảng 6h30 ngày 4/2, ông Quyết về nhà tại Chi Lăng, Bình Dương lấy đồ dùng cá nhân. Tuy nhiên, ông Quyết đã đi xe máy tắt đường rừng để trốn sự kiểm tra của các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 2 xã An Sinh, Bình Dương.

Sau đó, ông Quyết quay lại thôn Ba Xã, xã An Sinh và đến nhà ông Thắng để xem mổ lợn, tại đây ông Quyết bị tổ công tác của Công an xã An Sinh phát hiện và bắt giữ.