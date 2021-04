Trộm chó dùng chích điện bắn chết gia chủ ở Long An: Khởi tố, bắt giam 3 bị can

(VTC News) -

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can trong vụ trộm chó dùng súng chích điện bắn chết chủ nhà.

3 bị can bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi), Nguyễn Quốc Trầm (34 tuổi), và Trần Văn Thuận (20 tuổi) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 26/3, Trầm chạy xe máy chở Chơn dùng chĩa nối với súng xung điện đi chích bắt trộm chó của nhà dân ven khu vực vùng sâu, ít dân cư.

Khi đi qua địa phận ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Chơn bắn được 2 con chó bỏ vào bao, sau đó tiếp tục sang ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi tìm con mồi nhưng không gặp.

Chơn, Trầm, Thuận (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra.

Đến rạng sáng 27/3, hai kẻ nhìn thấy mấy con chó nằm trong sân nhà của ông Huỳnh Thanh Hải. Chơn cầm chĩa chích điện khiến hai con chó nằm bất động trong sân. Lúc này, cha con ông Huỳnh Thanh Hải phát hiện nên chạy ra truy hô. Ông Hải và con trai cố giữ hai kẻ trộm chó lại.

Trong lúc giằng co, tay phải của Chơn mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây chĩa chích 2 đầu nhọn vào hông phải ông Hải khiến nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất.

Thấy vậy, Chơn kêu Trầm lấy xe máy trốn thoát. Tuy nhiên, Trầm không đồng ý mà cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Hải đã thiệt mạng.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lợi bắt Trầm đưa về trụ sở để xử lý. Riêng Chơn điện cho Thuận chạy xe máy đến chở về Đồng Tháp trốn.

Đến 12h30 cùng ngày, Công an huyện Tân Hưng phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Long An và Công an Đồng Tháp bắt Chơn, Thuận khi cả 2 nghi phạm trộm chó đang trốn trong một nhà nghỉ ở huyệnTháp Mười, Đồng Tháp.