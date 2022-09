Trợ thủ giúp trẻ 3 - 6 tuổi học tiếng Anh hiệu quả

(VTC News) -

Giai đoạn 3 - 6 tuổi được xem là “giai đoạn vàng” để phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Việc cho trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ trong giai đoạn này càng sớm càng giúp trẻ có được hệ tư duy ngôn ngữ hoàn chỉnh, thông minh và độc lập. Khi chọn sách cho con học ngoại ngữ trong độ tuổi này phụ huynh cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Là 1 trong 6 bộ tài liệu được phê duyệt trong danh mục "Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo" được sử dụng trong cơ sở mầm non theo quyết định số 2272 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Enspire Start là bộ sách tiếng Anh dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi có mức độ hoàn thiện và chất lượng tốt nhất hiện nay.

Bộ sách tiếng Anh Enspire Start dành cho trẻ mầm non.

Enspire Start gồm 6 tập sách, với 105 bài học thú vị được xây dựng riêng cho trẻ ở độ tuổi mầm non. Bộ sách tập trung vào việc kích hoạt tiềm năng ngôn ngữ của trẻ với những mục tiêu thực tiễn cụ thể. Dựa trên nguyên tắc đa trí tuệ, xuyên suốt bộ sách là những bài học về đạo đức, ứng xử trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về ngôn ngữ lẫn tư duy. Không lý thuyết khô khan, Enspire Start khơi dậy hứng thú học tập cho trẻ nhờ những bài học giàu tính trải nghiệm, học mà chơi, chơi mà học. Bởi vậy, sau khi kết thúc chương trình học, trẻ có thể ghi nhớ được tới 300 từ vựng, 20 mẫu câu phổ biến một cách hoàn toàn tự nhiên.

Không chỉ xây dựng nội dung đào tạo phù hợp, bộ sách Enspire Start còn xây dựng một hệ sinh thái dạy và học, với hệ thống tài nguyên đa dạng hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non dạy học theo đúng tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.

Ngoài 6 bộ sách cho trẻ, Enspire Start còn cung cấp thêm 6 bộ sách dành cho giáo viên, 13 bộ truyện tranh, 13 bộ từ điển tranh và 256 thẻ tranh flashcard để đồng hành cùng các hoạt động dạy - học cho trẻ. Bên cạnh đó, bộ học liệu bản mềm gồm sách điện tử, bài luyện hàng tuần, bài test hàng tháng, video bài học theo chủ đề, learning game… được cập nhật liên tục giúp phụ huynh, thầy cô và các bé dễ dàng tiếp cận, làm quen, điều chỉnh nội dung dạy học sao cho phù hợp nhất với sở thích, nhu cầu và khả năng của bé.

Tác giả Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ biên của bộ sách là người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ. Trong quá trình công tác sôi nổi và nhiều thành tích, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng Phòng Đào tạo, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (từ năm 1996 - 2003); Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GD&DT (từ năm 2003 - 2009); Trưởng thường trực, Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ GD&ĐT (từ năm 2009 - 2012); Ủy viên ban chấp hành Hội giáo viên dạy tiếng Anh Việt Nam (VietTESOL).

Tác giả Nguyễn Ngọc Hùng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học quan trọng như: Tham gia biên soạn Đề án Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân được Chính phủ phê duyệt năm 2008. Ông cũng tham gia các Hội đồng thẩm định: Sách giáo khoa tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020; chương trình tiếng Anh mới từ lớp 1 đến lớp 12 của Bộ GD&ĐT; sách giáo khoa tiếng Anh từ mầm non cho đến lớp 12 của các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản dùng cho các trung tâm ngoại ngữ quốc tế do Đề án Ngoại ngữ 2008 của Bộ GD&ĐT tổ chức; Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học, THCS và THPT theo chương trình mới do Đề án Ngoại ngữ 2008 của Bộ GD&ĐT

Nhờ những lý do này, sau gần 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non, Enspire Start đã được hơn 100 trường mầm non công lập và tư thục tại Hà Nội - Hải Phòng lựa chọn.

Bộ Enspire Start gồm 6 tập sách, với 105 bài học thú vị được xây dựng riêng cho trẻ ở độ tuổi mầm non.

Enspire cũng hỗ trợ phiên chế chương trình học theo yêu cầu riêng biệt của nhà trường: thời lượng bài học, giáo án chi tiết, bài luyện hàng tuần, bài test phù hợp. Đồng thời, hỗ trợ giám sát, đánh giá chất lượng giảng dạy và giáo viên, đo lường kết quả học tập của học sinh.

Nếu có nhu cầu, Enspire có thể xây dựng phòng lab tiếng Anh chuyên biệt, cung ứng đội ngũ hơn 300 giáo viên Việt Nam và nước ngoài chất lượng, đầy đủ bằng cấp, kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời xây dựng tài liệu đề án triển khai cho trẻ làm quen tiếng Anh theo tiêu chuẩn cho nhà trường.

Bề dày kinh nghiệm và nguồn lực vững mạnh giúp Enspire trở thành đối tác chiến lược và lâu năm của nhiều Hiệp hội giáo dục mầm non của Singapore, Malaysia, Indonesia, Hoa Kỳ…. Không ngừng cập nhật các nội dung số cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, Enspire sẽ là người đồng hành vững chắc tin cậy, cung cấp giải pháp tổng thể về làm quen tiếng Anh mầm non của các trường học trên toàn quốc.