Trở lại showbiz, rapper Khánh Juno gây thương nhớ bởi sản phẩm âm nhạc độc đáo

Từng là cái tên nổi tiếng đầu trong những năm 2010-2013 với hàng loạt các sáng tác về rap nổi tiếng được giới trẻ yêu thích như: "I love Vietnam, Khẽ, Lý tưởng sống, Cuộc chơi của Khánh", nhưng Khánh Juno (Phan Bảo Khánh) lại khá im ắng trong thời gian qua.

Lần trở lại này, Khánh Juno khiến khán giả bất ngờ với sáng tác mới của mình trong bản rap "Đưa cho tao cái Mic". Sau khi phát độc quyền trên Zing Mp3, bản rap nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ bởi câu từ và giai điệu cuốn hút.

Khánh Juno "tái xuất" với nhiều dự án mới.

Chia sẻ về quãng thời gian "ở ẩn" của mình, Khánh Juno cho biết suốt những năm qua anh dành thời gian cho việc học tập. Sau khi tốt nghiệp khoa Nhạc nhẹ, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chàng trai trẻ tiếp tục học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Được đào tạo bài bản qua trường lớp, hiện tại Khánh Juno đang giảng dạy Piano/E.Keyboard tại Học viện Âm nhạc Young Beat – The School of Music do ANH EM Records (nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Anh Quân..) cùng ca sĩ Mỹ Linh khởi xướng để giúp những tài năng âm nhạc trẻ phát triển.

Trở lại với niềm đam mê, Khánh Juno ghi dấu ấn trên nhiều vai trò ấn tượng như: nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, rapper, nhạc công, giảng viên âm nhạc,…

Chàng rapper Khánh Juno tiếp tục khẳng định "cái duyên" âm nhạc trên sân khấu.

Chia sẻ với báo chí, Phan Bảo Khánh cho biết anh muốn góp một chút công sức vào nền âm nhạc Việt Nam cũng như truyền cảm hứng hơn cho giới trẻ trên con đường theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Được biết, vào tháng 10 này, Khánh Juno sẽ tiếp tục ra mắt một MV mới được đầu tư chất lượng cao từ âm nhạc đến hình ảnh.