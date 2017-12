Trò hề của CLB Long An xấu xí nhất bóng đá Việt Nam 2017

(VTC News) - Nếu cần tìm ra một hình ảnh khiến bóng đá Việt Nam xấu hổ nhất năm qua, người ta lập tức nghĩ đến sự cố sân Thống Nhất do Long An tạo ra ở vòng 6 V-League.

Nỗi xấu hổ của bóng đá Việt

Trang 101 Great Goals gọi sự cố sân Thống Nhất vòng 6 V-League mà CLB Long An tạo ra là “biến cố không tưởng”.

Tờ này viết: “Một sự cố lạ thường đã diễn ra trong giải đấu hàng đầu của Việt Nam ở ngày Chủ nhật, khi đội Long An ngừng thi đấu trong những phút cuối cùng của trận đấu. Tất cả bắt đầu khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng một quả penalty. Tức giận vì quyết định có lợi cho CLB TP.HCM, đội khách đã ngừng thi đấu tập thể. Thủ môn của họ được lệnh vào bắt penalty nhưng quay lưng lại với người dứt điểm...”

Video: Toàn cảnh sự cố sân Thống Nhất do Long An tạo ra.

Còn tờ JOE của Anh thì dùng từ “Strangest” (quái lạ nhất) để mô tả: "Nếu như bạn cho rằng, hành vi vứt thẻ đỏ từ tay trọng tài của Mitch Rose là hành động kỳ quái nhất tuần qua thì bạn nhầm. Điều đó không là gì so với những gì đã diễn ra trong trận đấu giữa TP. HCM và Long An FC”, tờ này mở đầu bài viết.

Tờ Eurosport thì sử dụng từ "Bizzare" (kỳ quặc) và "Incredible" (không thể tin nổi) để miêu tả về sự trò hề mà các cầu thủ Long An đã diễn.

“Trò hề” cũng là từ được báo chí trong nước dùng nhiều nhất để nói về nỗi xấu của bóng đá nước nhà mà báo chí quốc tế đã “hết lời” mô tả ở trên.

Xấu hổ thật! Chính người đứng đầu V-League và cũng là “cha đẻ” bóng đá Long An – chủ tịch VPF khi đó Võ Quốc Thắng phải chua xót nói rằng: “Đấy là phản ứng không thể chấp nhận được. Mọi phản ứng dù vì bất cứ lý do gì đều chỉ làm xấu thêm hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Trong khi chúng ta đang nỗ lực để xây dựng bóng đá đẹp, bóng đá chuyên nghiệp, thì những phản ứng như của CLB Long An làm hỏng nỗ lực của chúng ta”.

Và cái kết buồn

Hệ quả của những giây phút thiếu kiềm chế ấy đã khiến ông Võ Thanh Nhiệm – Chủ tịch CLB Long An phải từ chức bên cạnh án phạt cấm tham gia tất cả các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, quản lý trong 3 năm. Tương tự, HLV Ngô Quang Sang cũng rời ghế nóng cùng lệnh cấm tham gia bóng đá 3 năm của VFF. Đội trưởng Huỳnh Quang Thanh cả sự nghiệp lừng lẫy cũng cay đắng nói lời giã từ với bản án cách ly khỏi đời sống bóng đá chuyện nghiệp 2 năm.

Đau hơn cả là “chàng hề” Minh Nhựt. Thủ thành gốc An Giang mất đi “cần câu cơm” nuôi mẹ già đau ốm, con thơ nhỏ dại từ với án phạt tương tự Huỳnh Quang Thanh. Rồi đây, khi án phạt hết hiệu lực, còn đội bóng nào muốn chiêu mộ thủ thành đã ở tuổi 32 này? Một câu hỏi thấy tương lai mịt mùng của Minh Nhựt.

Thủ thành Minh Nhựt hối hận thì đã muộn! (Ảnh: Hoàng Tùng)

Minh Nhựt đã chết lặng, đã rơi nước mắt khi hay tin án phạt VFF dành cho mình. Nhưng tất cả đã muộn, anh phải đối diện với sự thực, phải thừa nhận cái giá cho vài những phút nống nổi ấy là quá đắt.

Chưa hết, cái kết buồn hơn nữa là bóng đá Long An trở lại với hạng Nhất khi mùa giải 2017 khép lại. Họ đã nỗ lực vượt khó sau sự cố, đã đưa thủ lĩnh một thời của “Gạch” là tiền vệ Nguyễn Minh Phương về vực dậy tinh thần, chèo lái đội bóng nhưng cuối cùng con tàu ấy vẫn… đắm.

Ngày Long An chính thức xuống hạng, Minh Phương nói: “Ok! Chúng tôi chấp nhận và làm lại. Tôi nghĩ đây không phải là thất bại. Sau đây, chúng tôi có thời gian ngồi lại, nhìn lại rút kinh nghiệm, đội bóng thiếu gì để xây lại với cái nền thật tốt và đi lên”.

Video Minh Phương chia sẻ khi Long An xuống hạng

17 năm qua bóng đá Long An phát triển theo một biểu đồ hình sin. Họ đi lên từ “Ngói” hạng Nhất thành “Gạch” V-League rồi có 2 mùa liên tiếp (2005 và 2006) đứng trên đỉnh giải đấu. Nhưng 6 năm kể từ ngày Long An trở lại hạng Nhất, con dốc của đội bóng nhà bầu Thắng cứ thoai thoải mãi.

Nhắc tới bầu Thắng lại thấy bóng đá Long An năm qua sao mà toàn chuyện buồn. Bầu Thắng cũng vừa rời ngôi nhà VPF sau 6 năm là chủ tịch ở đây. Hôm đại hội thường niên VFF, ông Thắng đứng lên nói lời tạm biệt, ông cứ nhắc mãi chuyện xưa - chuyện “Gạch” của ông đấu “Gỗ” của bầu Đức. Rồi ông cười và khoe thêm: Mùa này Long An xuống hạng nhưng vẫn thắng HAGL.

Bầu thắng cười để khỏa lấp cái nỗi niềm đã bao năm gặm nhấm ông, gặm nhấm người yêu bóng đá Long An, rằng: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Hà Thành