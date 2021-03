Trinh sát cơ Mỹ do thám Biển Đông nhiều chưa từng thấy

(VTC News) -

Theo Tổ chức Sáng kiến ​​thăm dò Biển Đông (SCSPI), chỉ tính riêng trong tháng 2, Mỹ triển khai 75 hoạt động trinh sát bằng cả máy bay có người lái và không có người lái ở Biển Đông. Con số này trong tháng 1 là 70.

Tổ chức này cho biết, thống kê của họ dựa trên tín hiệu thu được từ hệ thống thu phát tín hiệu tự động ADS-B. ADS-B thu thập thông tin dựa trên thiết vị định vị trên máy bay nên có thể không ghi nhận được một số nhiệm vụ bí mật.

Một chiếc RC-135W của không quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Phần lớn các chiến dịch do thám này của Mỹ do máy bay tuần tra P-8A Poseidon thực hiện. P-8A Poseidon là mẫu Boeing 737 được sửa đổi để theo dõi và tiêu diệt các tàu mặt nước và tàu ngầm.

Các máy bay khác tham gia vào hoạt động do thám Biển Đông gồm có máy bay trinh sát điện tử EP-3E Aires và RC-135W Rivet Joint, máy bay quét radar RC-135U Combat Sent, trinh sát cơ trang bị hệ thống radar giám sát tổng hợp E-8C (JSTARS), máy bay do thám không người lái MQ-4C Triton và máy bay tuần tra hàng hải P-3C Orion.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc vẫn đang thuê các nhà thầu quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ giám sát trong khu vực.

Các trang theo dõi máy bay xác nhận một máy bay thương mại Bombardier Challenger CL-650 của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Tenax từng bay qua Biển Đông hôm 25/2. SCSPI mô tả chiếc CL-604 sau khi được sửa đổi không khác gì "phiên bản đơn giản hóa" của Poseidon.

Cũng theo SCSPI, 8/2 là ngày chứng kiến nhiều chuyến bay do thám nhất trong một ngày - với sáu trinh sát cơ được phát hiện. Một ngày sau đó, hai nhóm tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz hội quân tập trận trên Biển Đông.

Mỹ gia tăng đáng kể hoạt động tuần tra những năm gần đây, thách thức yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông.

Chỉ trong hơn một tháng sau khi ông Biden lên nắm quyền, Mỹ thực hiện hai chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông.

Các hoạt động mới này của hải quân Mỹ xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Biden mô tả Trung Quốc là “đối thủ nghiêm trọng nhất” của Mỹ và vạch ra các kế hoạch đối diện với một “cuộc tấn công của Bắc Kinh nhằm vào tài sản trí tuệ và sự quản trị toàn cầu”.