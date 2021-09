Trịnh Sảng 'tái xuất', fan Instagram cổ vũ, cư dân Facebook tức giận

Sau khi chính thức bị “phong sát”, cấm sóng tại thị trường Trung Quốc cùng việc phải nộp phạt hơn 1.056 tỷ đồng vì trốn thuế, Trịnh Sảng mới đây lại có động thái khiến mạng xã hội xôn xao.

Ngày 5/9, cư dân mạng truyền nhau Instagam được cho là của Trịnh Sảng. Nữ diễn viên tạo tài khoản từ đầu năm nay nhưng đến bây giờ mới cập nhật.

Ngay trong phần giới thiệu, nàng Bối Vy Vy viết: "Let me know if your whole life goes up in smoke. That means it's time for a promotion" (tạm dịch: Hãy cho tôi biết nếu như cuộc đời bạn tan thành mây khói. Điều đó có nghĩa là đến thời điểm thăng cấp rồi đấy).

Bài đăng mới của Trịnh Sảng trên Instagram

Ngay dưới bài đăng, vẫn có đông đảo người hâm mộ để lại lời nhắn cổ vũ, ủng hộ nữ diễn viên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” vượt qua sóng gió. “Hy vọng chị không bỏ cuộc, vì còn có chúng em bên cạnh”, “Mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến với bạn”, “Mạnh khỏe nhé, chúng tôi yêu bạn”,…Hàng nghìn bình luận gửi tới Trịnh Sảng.

Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng trên Facebook lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều ý kiến gay gắt: “Đến mức thế này mà cô ta vẫn có fan sao?”, “Trịnh Sảng có vẻ không muốn bỏ cuộc. Cấm ngôn ở Trung thì đã có Instagram, không tin nổi cô vẫn đang diễn giỏi vậy”,”Cô định làm trò gì nữa đây?”…

Ngoài ra, Trịnh Sảng đã bấm theo dõi 4 tài khoản, gồm 3 thần tượng Hàn Quốc: Tzuyu nhóm TWICE, Joy và Seulgi của nhóm Red Velvet cùng Emily Ratajkowski, siêu mẫu người Mỹ. Hiện, cô đã hủy theo dõi Tzuyu.

3 tuần trước, Quảng điện (Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc) chính thức công khai đăng tải văn bản “phong sát” Trịnh Sảng trên trang website.

Theo đó, văn bản cấm mọi thể loại truyền hình, quảng cáo, hoạt động nghệ thuật mời Trịnh Sảng. Không phát sóng tất cả chương trình có sự tham gia của nữ diễn viên. Văn phòng làm việc và tài khoản mạng xã hội tại Trung của cô bị cấm vĩnh viễn do vi phạm quy ước cộng đồng những đã được gỡ bỏ. Đồng thời, Trịnh Sảng bị cục thuế yêu cầu nộp phạt tổng cộng 299 triệu NDT (hơn 1056 tỷ đồng) vì tội trốn thuế.

Thời gian gần đây, tài khoản Weibo phòng làm việc của Trịnh Sảng đã cho hiện các ảnh và bài đăng mà trước đó đều đã để chế độ ẩn danh. Nhiều fan cho rằng đây là một tín hiệu tốt và mong cô có thể trở lại trong tương lai gần.