Trịnh Sảng bị khán giả gọi là 'nỗi ô nhục của Trung Quốc'

Scandal nhờ mang thai hộ và bỏ rơi con của Trịnh Sảng được truyền thông thế giới đưa tin rầm rộ. Công chúng chỉ trích cựu diễn viên làm xấu mặt Trung Quốc.

Ngày 24/1, Sina đưa tin sự việc Trịnh Sảng có hai con một tuổi nhờ phương pháp mang thai hộ, sau đó từ chối nhận nuôi con không chỉ chấn động công chúng Trung Quốc mà truyền thông thế giới cũng rầm rộ đưa tin.

Theo Sina, WWD (Women's Wear Daily) một tạp chí thương mại trong ngành thời trang là đơn vị đầu tiên có bài viết. Tuy nhiên, trang này chỉ đề cập đến việc Trịnh Sảng bị hãng Prada cắt đứt hợp đồng làm người đại diện sau 9 ngày, vì vướng bê bối đời tư.

WWD, The Daily Telegraph, CNN đều đưa tin về vụ việc của Trịnh Sảng.

Sau khi vụ tranh cãi của Trịnh Sảng và Trương Hằng có nhiều thông tin hơn. Nữ diễn viên còn bị Cục quản lý Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cấm vận, cô trở thành nhân vật được các tờ báo lớn như The New York Times, The Daily Telegraph, CNN đưa tin, vụ việc bị nhiều tờ báo quốc tế mang ra bình luận, mổ xẻ.

Đối với việc Trịnh Sảng "nổi tiếng" khắp thế giới, khán giả Trung Quốc cảm thấy tức giận, bình luận rằng cô là "nỗi ô nhục của Trung Quốc".

"Mất mặt toàn thể Trung Quốc, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Trịnh Sảng", "Kỳ thực báo chí nước ngoài không biết Trịnh Sảng là ai, họ chỉ viết chung là 'ngôi sao nổi tiếng người Trung Quốc', nhưng càng như thế tôi càng sợ họ sẽ hiểu nhầm rằng nghệ sĩ của chúng ta đều bại hoại đạo đức như vậy", "Công chúng quốc tế không quan tâm việc cô ấy nhờ mang thai hộ, mấu chốt là cô ấy muốn phá cái thai 7 tháng tuổi và từ chối nuôi con. Điều này thách thức giới hạn đạo đức của toàn bộ nhân loại. Ai biết được cũng chấn động", là bình luận của khán giả được Sina tổng hợp lại.

Truyền thông thế giới cũng sốc trước scandal bỏ rơi con của Trịnh Sảng.

Hiện tại, Trịnh Sảng đang đưa ra những bằng chứng cho thấy cô có giành quyền nuôi con với bạn trai cũ. Song, ấn tượng của khán giả Trung Quốc với Trịnh Sảng đã quá xấu. Họ không muốn nhìn thấy cô trên bất cứ nền tảng thông tin nào. Chính quyền Trung Quốc cũng áp dụng lệnh cấm triệt để với cựu diễn viên. Tất cả các sản phẩm có mặt cô đều bị thu hồi.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc qua các bộ phim thanh xuân như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến... Cô được mệnh danh là "nữ thần phim thanh xuân", "tiểu tiên nữ" trước khi bị lộ scandal gây chấn động.