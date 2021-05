Triều Tiên rút lui, ĐT Việt Nam thêm áp lực phải nhất bảng vòng loại World Cup

(VTC News) -

Việc đội tuyển Triều Tiên rút lui buộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phải có phương án điều chỉnh thể thức tính thành tích ở vòng loại World Cup 2022. Không chỉ có các đội ở bảng H, gồm Hàn Quốc, Turkmenistan, Lebanon và Sri Lanka bị ảnh hưởng.

Toàn bộ kết quả thi đấu của đội tuyển Triều Tiên sau 5 lượt trận bị hủy bỏ, bảng H coi như chỉ có 4 đội. Điều này tác động đáng kể đến cục diện của bảng đấu, trong đó Turkmenistan (mất 3 điểm) và Hàn Quốc (mất 1 điểm) là những đội phải chịu thiệt. Riêng Turkmenistan từ vị trí đầu bảng tạm thời tụt xuống thứ ba.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Việc bảng H mất đi một đội cũng khiến các đội ở bảng khác bị ảnh hưởng, cụ thể là việc xác định 4 (hoặc 5) đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo phương án của AFC, các đội nhì bảng trước khi so sánh thành tích với nhau sẽ phải trừ đi kết quả thi đấu với đội cuối bảng.

Triều Tiên rút lui ảnh hưởng ra sao đến đội tuyển Việt Nam? Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ quan tâm đến các trường hợp dưới đây, trong trường hợp kết thúc bảng G với vị trí thứ hai.

Nếu Indonesia không thoát được vị trí cuối bảng, đội nhì bảng G sẽ mất ít nhất 3 điểm khi tranh vé vớt vào vòng loại cuối. Đội bóng xứ vạn đảo thua cả 5 trận đã đấu với UAE (2 lượt), Malaysia, Thái Lan và tuyển Việt Nam.

Xếp hạng bảng G hiện tại.

Tương tự, nếu đội tuyển Việt Nam nhì bảng mà đội đứng cuối là Malaysia hoặc UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng thiệt ít nhất 3 điểm. Nếu Thái Lan đứng cuối, tuyển Việt Nam mất 2 điểm.

Xét theo cục diện hiện tại, đội nhì bảng G đang đang thuộc nhóm bất lợi. Lý do là các bảng B, C, E, H chỉ có 2 hoặc 3 đội cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu và tích lũy được nhiều điểm. Đội nhì các bảng B, C, D, E và F đều có từ 9 điểm trở lên.

Trong khi đó ở bảng G, cả 4 đội Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE đều đã đánh rơi điểm số ít nhất 2 trận. Do đó, nếu trừ thêm cả kết quả đối đầu với đội bét bảng, thành tích của đại diện bảng G sẽ càng bất lợi.

Video: Tuyển Việt Nam tới UAE, chuẩn bị vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải bận tâm đến các trường hợp nêu trên nếu duy trì được vị trí dẫn đầu đến hết các lượt trận còn lại. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng đầu bảng G với thành tích bất bại, giành được 11 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm.