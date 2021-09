Triệu tập nghi phạm ném bom xăng làm cháy nhiều nhà ở Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Tối 1/9, trả lời PV VTC News, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm ném bom xăng gây ra vụ cháy ở phường Hùng Vương (TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

"Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn nợ nần, khi đòi nợ gây ra sự bức xúc khiến nghi phạm ném bom xăng vào nhà chủ nợ. Sau khi gây án, nghi phạm tới cơ quan công an đầu thú. Hiện chúng tôi chưa thể cung cấp danh tính người này", đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngôi nhà bị ném bom xăng kinh doanh loa đài, đồ điện tử.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương. Ngay sau đó ngọn lửa đã bùng phát mạnh thiêu rụi nhiều xe máy rồi lan tiếp sang một số nhà bên cạnh.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có ít nhất 4 cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn.

"Các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc", đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin thêm.