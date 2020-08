Triệu tập nghi can hành hung bác sĩ, đánh điều dưỡng lúc rạng sáng ở Đắk Nông

Chiều 11/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đang trích xuất camera an ninh và triệu tập nghi can hành hung, đánh bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để xử lý.

Cùng ngày, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa báo cáo Sở Y tế tỉnh này vụ việc 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng vừa bị người nhà bệnh nhân tấn công.

Vị lãnh đạo này nói thêm: "Người đang điều trị tại Khoa Chấn thương- Bỏng là nam điều dưỡng. Anh này bị chấn động não, thương tích ở vùng miệng, sưng nề vùng mắt, mặt trái và nhiều vết thương trên cơ thể. Chúng tôi đã báo cáo cấp trên và cơ quan công an để làm rõ và xử lý vụ việc ".

Khu vực xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn Chí Lâm (SN 1997, trú huyện Đắk Song) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa thương, say xỉn.

Thời điểm bệnh nhân nhập viện có 7 người khác đi cùng và những người này tụ tập hút thuốc, gây ồn ào tại khu vực bệnh viện.

Bệnh nhân Lâm được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán có vết thương nhưng chưa khâu được, vì bệnh nhân đang trong tình trạng có sử dụng rượu bia nên phải nằm để tiếp tục theo dõi.

"Chúng tôi yêu cầu bệnh nhân nằm và dùng thuốc băng ép vết thương, sẽ khâu vết thương khi hết kích thích. Ít phút sau, những người đưa bệnh nhân đến đây vây quanh bác sĩ, túm áo, quay phim và đe dọa đòi hành hung", lãnh đạo bệnh viện nói.

Trước sự việc trên, anh Nguyễn Đình Cường, điều dưỡng khoa Chấn thương – Bỏng đã đứng ra ngăn cản thì bị nhóm người này quây đánh. Tuy nhiên, nhóm người này quá hung hăn đánh trả nên điều dưỡng Cường bỏ chạy khỏi phòng cấp cứu đến khi có sự can thiệp của bảo vệ thì nhóm người này mới dừng lại.