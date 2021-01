Tổ chức 'Triều đại Việt' từng gây ra những hoạt động khủng bố nào?

(VTC News) -

Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thành lập tháng 1/2018.

Trụ sở đặt tại 31 RVE Meunited West, Laval, Quebec, Canada. Trang web và các kênh truyền thông như Triều đại Việt, Free Bibet, Hoàng Kỳ, Giải độc chính trị, Việt Nam today, Việt tự do, Radio tiếng nói quốc dân, Phung Nguyen, Scott Huynh, Jeffrey Thai, Tin tức hàng ngày TV24.

Ngay sau khi tách khỏi tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, số cầm đầu tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã chỉ đạo số cơ sở nội địa đồng loạt lập ra các “Quân khu” như “Quân khu 4” tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ do Nguyễn Minh Tấn cầm đầu; “Quân khu 3” tại các tỉnh Nam Trung Bộ do Lê Văn Thương cầm đầu; “Quân khu 1” tại các tỉnh phía Bắc do đối tượng có Bí danh "Yvan Nguyen" cầm đầu.

Nhiệm vụ của các “Quân khu” là tìm cách móc nối, phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn hoạt động; mua sắm vũ khí, chế tạo thuốc nổ và khảo sát, lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, mục tiêu bảo vệ và các địa điểm công cộng nhưng đều bị lực lượng chức năng của Việt Nam phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời.

Ngoài ra, tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” còn có ý đồ thành lập một số nhóm vũ trang hoạt động độc lập như Trung đoàn Tây Đô, Biệt động quân, Thủy quân lục chiến, Cảnh sát Đại Việt, Không quân, Hải quân… gồm những đối tượng cực đoan, sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công khủng bố bất chấp hậu quả nhưng đều bị Cơ quan An ninh đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 12/6/2018, Ngô Văn Hoàng Hùng chỉ đạo nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Khanh làm trưởng nhóm, sử dụng thuốc nổ TNT tấn công trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, khiến 1 người bị thương, làm hư hỏng 6 xe máy.

Hình ảnh các nguyên liệu, công cụ, vật dụng dùng để chế tạo thuốc nổ thu giữ trong quá trình điều tra vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM do các đối tượng của Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" gây ra.

Nhóm này còn chuẩn bị sẵn 8 quả nổ, 38 kíp nổ khác và đã lên kế hoạch tấn công khủng bố nhà riêng một số đồng chí lãnh đạo địa phương nhưng bị lực lượng chức năng Việt Nam ngăn chặn.

Vào tháng 7/2018, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Võ Công Hải và Hứa Hoàng Anh, nhận 3 quả nổ tự tạo từ Nguyễn Khanh và tiến hành gây nổ tại cổng sau Công an tỉnh Hậu Giang nhưng không gây thiệt hại về người, tài sản.

Đến tháng 8/2018, Ngô Văn Hoàng Hùng chỉ đạo nhóm “Biệt đội bóng ma” tại Thái Lan do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, ý đồ cùng 6 đối tượng khác về Campuchia, sau đó xâm nhập về các tỉnh miền Đông Nam Bộ Việt Nam theo đường tiểu ngạch gây nổ, sát hại lực lượng chức năng và người dân vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2018 nhưng đã bị ngăn chặn.

Tháng 9/2018, Ngô Văn Hoàng Hùng móc nối, chỉ đạo các đối tượng Trần Văn Đoan, Điểu A Nam, Điểu Lé lôi kéo 15 đối tượng khác tại Bình Phước tìm cách thành lập “chiến khu Tây Nguyên” để chế tạo, thử nghiệm thuốc nổ, cất giấu vũ khí nhưng đã bị lực lượng chức năng của Việt Nam kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, truy tố, xét xử 17 đối tượng; ra quyết định truy nã 2 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bộ Công an cảnh báo “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.