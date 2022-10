Triều cường cao kỷ lục, trường học Cần Thơ linh hoạt hình thức dạy học

(VTC News) -

Sáng 13/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ có công văn về tiếp tục chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 9 Âm lịch.

Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường ở Cần Thơ.

Theo Sở GD&ĐT Cần Thơ, triều cường vẫn còn diễn biến phức tạp cao hơn mức báo động III, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều.

Do đó, từ 14/10 đến hết 15/10, Sở GD&ĐT Cần Thơ cho phép các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh, học sinh linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp (trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà hoặc dạy học trực tiếp), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, giáo viên.

Trước đó, để chủ động ứng phó với triều cường, ngày 10/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chỉ đạo các trường cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên từ 11/10 đến hết 13/10.

Theo đại diện Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, triều cường ở TP đã lập đỉnh lịch sử mới, mực nước đo được trên sông Hậu lúc 19h ngày 12/10 là 2,27m, vượt báo động III là 0,27m. Trước đó, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 7h ngày 12/10 ở mức 2,2m (vượt mức báo động III là 0,2m), thấp hơn ngày 11/10 (2,23m) và ngày 10/10 (2,21m).

Đỉnh triều cường xuất hiện buổi sáng từ 7h - 9h và buổi chiều từ 19h - 20h. Trong những ngày tới, triều cường bắt đầu xuống nhưng vẫn ở mức cao.