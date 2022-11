Triệt phá tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát ĐTTTP về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13 kg ma túy dạng ketamin, 1 xe ô tô, 2 xe máy, 7 ĐTDĐ, 182 triệu đồng và hơn 13,7 triệu Kíp Lào.

Đối tượng Đinh Thị Hải Yến được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong chuyên án ma túy.

Theo PC04 Công an tỉnh Quảng Bình, qua phối hợp các lực lượng liên quan, đơn vị này phát hiện thông tin về Đinh Thị Hải Yến (SN 1978, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào, có quan hệ với một số đối tượng mang quốc tịch Lào, dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Quá trình xác minh đã xác định trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2022, các đối tượng đã móc nối với nhau vận chuyển trót lọt một số lượng lớn ma túy qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

Đinh Thị Thanh (áo khoác xám).

Sau một thời gian lập chuyên án để đấu tranh, khoảng 3h ngày 10/11, các lực lượng phối hợp phá án, bắt giữ đối tượng mang quốc tịch Lào là Khăm Lạ Cong Mạ Ni (SN 1981, trú tỉnh Khăm Muộn, Lào), lái xe đầu kéo mang BKS Lào 1326, kéo theo rơ-moóc BKS 1325 nhập cảnh vào Việt Nam chở hàng, đang vận chuyển hơn 13 kg ma túy loại ketamin để giao cho đối tượng tại địa bàn huyện Minh Hóa.

Qua khai thác ban đầu, Ban chuyên án xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy hoạt động tinh vi, chặt chẽ nên đã bố trí các lực lượng trinh sát để bắt các đối tượng liên quan.

Khoảng 4h30 phút cùng ngày, tại Km93+900 Quốc lộ 12C (thuộc địa phận xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa), Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Thanh (SN 1972, trú tại xã Hóa Tiến) có hành vi nhận hơn 13 kg ma túy ketamin.

Các đối tượng trong chuyên án và tang vật liên quan.

Ngay sau đó, lực lượng chuyên án đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Yến giao tiền công vận chuyển ma túy với số tiền hơn 22 triệu đồng và hơn 13,7 triệu Kíp Lào cho đối tượng Khăm Lạ Cong Mạ Ni tại địa bàn xã Hóa Phúc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, Yến, thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng Thanh, Yến, Mạ Ni để tiếp tục điều tra mở rộng.