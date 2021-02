Triệt phá sòng bạc gắn nhiều camera quan sát ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 17/2, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã triệt phá một sòng bạc bằng hình thức “Lắc tài xỉu”, bắt giữ nhiều người tham gia, thu giữ trên 200 triệu đồng.

Hình ảnh các con bạc, cùng tang vật tại hiện trường. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết Tân Sửu) lực lượng Công an TP Biên Hòa bất ngờ ập vào căn nhà 5E, khu phố 10 (thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa) do Phạm Văn A (41 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) thuê nhà.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 22 đối tượng, trong đó có nhiều con bạc đang say sưa sát phạt nhau.

Công an cũng thu giữ 29 điện thoại di động, 5 xe mô tô, 3 xe ô tô và số tiền 203.530.000 triệu đồng, cùng nhiều tang vật có liên quan để phục vụ việc đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn A đã đứng ra thuê căn nhà trên để cho Huỳnh Minh Sang (32 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) đứng ra tổ chức sòng bạc cho các con bạc tới chơi. Phạm Văn A cũng được Sang trả cho 25 triệu đồng.

Để tránh bị công an phát hiện, Sang phân công nhiệm vụ cho các đối tượng rất chặt chẽ, đồng thời cho gắn nhiều Camera quan sát xung quanh để theo dõi.

Sang trực tiếp thu tiền xâu từ các con bạc theo từng ván, phân công các đối tượng quan sát camera để cảnh giới, đối tượng mở cửa cho các con bạc vào chơi, đối tượng phục vụ cơm nước tại chỗ cho các con bạc, đối tượng rủ rê lôi kéo các con bạc đến đánh bạc…

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Biên Hoà đã bắt giữ 10 đối tượng gồm: Mai Văn Thưởng (31 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trương Hoàng Phương (28 tuổi), Vũ Xuân Hòa (47 tuổi), Lê Thanh Minh (34 tuổi), Lìu Quang Tuấn (22 tuổi), Bùi Thị Kim Lanh (41 tuổi), Bùi Trần Trung (30 tuổi), Nguyễn Duy Anh (36 tuổi), Lê Văn Dũng (45 tuổi) cùng ngụ tại TP Biên Hòa và Trần Thanh Nhựt (40 tuổi, ngụ tại TP.HC). Đây là các con bạc đã tham gia đánh bạc và giúp Sang tổ chức sòng bạc.

Ngoài ra, 9 đối tượng khác có mặt trong sòng bạc cũng đang được Công an TP Biên Hoà tiếp tục điều tra, làm rõ.