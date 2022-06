Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 1 tạ ma tuý từ Campuchia về TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 16/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Theo Cục C04, điều hành đường dây là một người ở Campuchia, thông qua mạng xã hội chỉ đạo Trần Văn Hải (52 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi) phân phối cho các chân rết tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM.

Hải và Vinh từng đi tù vì tội cướp giật tài sản. Ngoài ra, Trần Văn Hải còn thụ án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đầu năm 2022, Hải được ra tù.

Đối tượng cùng tang vật của vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng vận chuyển về cất giấu tại kho ở Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM. Tại đây, ma túy được chia nhỏ rồi bán cho Trần Trọng Khôi, Lê Minh Hảo, Trần Ngọc Diệp (vợ của Hảo) và các chân rết tiêu thụ theo sự chỉ đạo của đối tượng đầu nậu tại Campuchia.

Ngày 4/6, tại địa phận xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), C04 phối hợp với Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh đang vận chuyển ma túy, thu giữ 100kg ma túy được đựng trong 6 bao tải. Một tổ trinh sát khác bắt giữ Trần Văn Hải, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp. Công an khám xét tại kho chứa ma túy do Hải thuê tại số 7 Tôn Thất Thuyết, thu giữ thêm 3kg và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật bị thu giữ

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 5/6, ban chuyên án bắt quả tang Lê Minh Hảo và Vũ Quốc Duy khi đang giao nhận ma túy, thu giữ 100 gói ma túy đông trùng. Khai thác nhanh các đối tượng, ban chuyên án bắt giữ khẩn cấp Trần Ngọc Diệp. Khám xét nởi ở của vợ chồng Hảo - Diệp, công an thu giữ 10kg ma túy đông trùng.

Ngày 6/6, Ban chuyên án bắt giữ thêm Trần Trọng Khôi và Lý Phạm Thanh Giàu (17 tuổi, ở TP.HCM). Giàu là đàn em được giao nhiệm vụ cất giữ ma tuý cho Khôi. Khám xét nơi ở của 2 người này, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy đông trùng, 269 gói ma túy có nhãn hiệu Mercedes, 300g ketamin, 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 7 người, thu giữ 115kg ma túy tổng hợp các loại, cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Bước đầu, nhóm người trên đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Cục C04 tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng triệt để vụ án.