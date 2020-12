Triệt phá đường dây vận chuyển 13kg ma tuý xuyên quốc gia

(VTC News) -

Video: Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn

Ngày 31/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Khuất Đình Diễn (SN 1982) và Đặng Thị Thu Trang (SN 1984, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 13kg ma tuý (tương đương 40 bánh heroin).

Trước đó, lực lượng Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới do người Lào cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín, tính chất xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn hết sức tinh vi. Được biết, đối tượng cầm đầu điều hành đường dây từ nước ngoài, hoạt động từ Thái Lan sang Lào.

Đối tượng Khuất Đình Diễn tại cơ quan chức năng.

Đường dây này vận chuyển ma tuý bằng hình thức là hàng ký gửi từ Thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muồn, Lào) qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để vào Việt Nam. Địa điểm giao nhận tại TP Vinh, Nghệ An, sau đó vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc và nước ngoài tiêu thụ.

Ngày 29/12, lực lượng BĐBP Quảng Bình phát hiện các đối tượng gửi ma tuý lên xe từ thị xã Thà Khẹc về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình ngay lập tức triển khai hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện mật phục dọc tuyến đường từ Cửa khẩu Cha Lo đến tỉnh Nghệ An.

Đến 16h20 ngày 30/12, tại phường Bến Thuỷ (TP Vinh, Nghệ An) lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an, Hải quan tỉnh Quảng Bình; BĐBP tỉnh Hà Tĩnh; BĐBP, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Khuất Đình Diễn và Đặng Thị Thu Trang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 13kg chất bột màu trắng (tương đương 40 bánh heroin) và 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác

Đối tượng Đặng Thị Thu Trang tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, Diễn và Trang rất ngoan cố, khai báo quanh co, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau 10 giờ đấu tranh, cả 2 đều cúi đầu nhận tội.

Hiện vụ án đang được BĐBP Quảng Bình hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.