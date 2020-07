Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm hàng chục nghìn USD ở TP.HCM

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) ập vào khách sạn 5 sao trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ quan chức năng xác định, các cô gái bán dâm vừa bị bắt đều là người mẫu.

Hình ảnh của Lục Triều Vỹ trên Facebook dùng để môi giới mại dâm.

Các chân dài khai, họ được Lục Triều Vỹ "điều" đến khách sạn 5 sao này để bán dâm với giá 18.000 USD - 35.000 USD.

Sau khi lấy lời khai của các người mẫu, công an đã bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tiểu, quê Đà Nẵng) tại một chung cư cao cấp ở quận 7, người được cho là có vai trò môi giới các diễn viên, người mẫu bán dâm cho khách hàng.

Theo cơ quan công an, đường dây mại dâm nghìn USD này được trinh sát Bộ Công an theo dõi trong thời gian dài. Đến nay khi có đủ thông tin và chứng cứ, lực lượng công an bắt quả tang.

Hiện công an đang lấy lời khai, tiếp tục mở rộng điều tra.